大陸日前公布8月出口創下超預期佳績，但外貿企業卻面臨利潤微薄的窘境。尤其對中小型外貿企業來說，即便獲得不少來自東南亞的轉單，但訂單紅火卻不代表獲利大增，尤其在一櫃難求、運價狂飆的背景下，中小企業甚至「有單不敢接、有單不敢做」，陷入經營兩難。

21世紀經濟報導指出，大陸商務部副部長任鴻斌14日在國新辦記者會上表示，全球疫情肆虐下，大陸外貿仍實現較快增長，但外貿發展形勢仍有諸多不確定、不穩定和不均衡因素，不能盲目樂觀。

他特別指出，近期調查顯示，中小外貿企業經營壓力不斷加大，原因之一是海運運費居高不下，有企業反映「有單不敢接、有單不敢做」。

另一方面，是部分原材料價格仍然在高位，8月份生產者物價指數（PPI）較上年同期上漲9.5％，其中生產價格更飆漲12.7％，連漲8個月，受此影響，中小外貿企業的利潤受到嚴重擠壓，面臨較大困難。

據上海航運交易所公布的數據，2020年第四季以來中國出口集裝箱（貨櫃）運價指數（CCFI）和上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續上漲，2021年第二季以來漲勢更是驚人。

其中，最新一期9月10日的CCFI已升至3,157.6點，不僅創歷史新高，若和2020年9月同期指數僅949相比，等於短短一年內暴漲超三倍，出口企業壓力之大由此可知。

報導引述江蘇一家出口紡織企業老闆表示，東南亞疫情升溫後，該公司雖因此獲得不少當地的轉單，但這些訂單普遍價格較低、數量多且交期急。

再加上原材料漲價、貨櫃短缺和缺工等背景下，這類轉單只要稍微無法控制時間，拖延交貨時間，幾乎就等於白做工。

遇到同樣問題的中小企業不少。另一家蘇州機械廠的負責人則表示，目前該公司海外訂單回暖，但因晶片短缺，導致很多關聯企業交期延長，採購成本成倍增加。此外，出口貨櫃價格飆漲且一櫃難求，造成很多中小型企業庫存積壓。

報導指出，中小企業還面臨融資成本居高不下的難題。

業內人士指出，目前不少大企業拿到的銀行年化貸款利率約3％左右，中小型外貿企業即使能拿到貸款，其年化貸款利率可能在7％～8％左右，而且獲得的貸款額度也偏低，中小企業只能咬牙苦撐。

(時報資訊)