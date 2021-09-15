在幫助無數餐廳業者撐過疫情難關後，餐廳軟體供應商Toast計畫下周於紐約證交所掛牌上市。據Toast 13日公布的最新招股說明書顯示，該公司打算以每股30美元～33美元價格出售股票，預計最多籌資逾7億美元，可望令估值一舉升至165億美元。

在新冠疫情爆發前，Toast靠著銷售餐廳支付與庫存管理軟體打下一片江山。去年2月，該公司成功募資4億美元，使其估值達到50億美元。不料兩個月後疫情大爆發，新增確診暴增，商家配合防疫陸續關門，導致Toast業務大受影響並裁減五成人力。

Toast執行長孔帕拉托（Chris Comparato）去年3月發文寫道：「受到社交距離限制與政府強制店家關門影響，絕大多數城市的餐廳銷售暴跌八成。」

但Toast在短時間內便扭轉局面，原因在於許多餐廳疫情期間開始轉攻外帶、外送或戶外用餐，對於無接觸訂餐的需求也增加。Toast於是提供客戶一個月軟體試用，讓餐廳免費使用他們軟體進行外帶與線上訂餐等業務。

此舉令Toast業務回溫、營收攀升，去年11月更允許員工賣出限制股票，令公司估值升至80億美元。

Toast表示，截至6月底為止，他們服務的餐廳客戶據點超過4.8萬家，遠高於2019年的2.7萬家。Toast營收主要來自於旗下「金融科技解決方案」，其中以客戶為執行交易支付的費用占大宗。

但此業務成本負擔極大，導致該公司整體毛利率遠低於其他雲端軟體公司。據財報顯示，Toast上季毛利率約為21％。在扣除行銷與研發支出後，該公司上季淨損1.35億美元。

即便如此，投資人還是十分看好Toast前景，認為該公司提供的技術足以因應餐旅業不斷演變的需求（例如外帶與線上支付趨勢崛起），且大家也不太可能重回到疫情前生活。

(時報資訊)