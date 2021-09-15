報稅軟體TurboTax開發商Intuit宣布斥資約120億美元收購數位行銷業者Mailchimp，寫下該公司歷來最大規模交易。Intuit擬藉合併提供中小企業客戶更廣泛的服務，以因應當前不斷增長的市場契機。

Intuit將以現金與股票併購未上市公司Mailchimp，預計2022財年第二季完成交易。

根據Mailchimp官網，該公司成立於2001年，總部設於亞特蘭大，最初以網頁設計代理商起家，隨後重心轉移至電子郵件行銷，另還提供其他數位廣告服務和客戶關係管理工具。

Mailchimp在小企業之間廣受歡迎，所服務的單月活躍用戶達240萬，其中80萬為付費用戶，此外約有一半用戶在美國以外地區，去年營收成長20％至8億美元。

隨著中小企業逐漸走出疫情低谷，業績回溫，帶動Intuit等金融科技業者受惠。Intuit先前對2022財年預測即優於市場預期。

Intuit盼提供小企業客戶更周全的服務以及更簡易操作的行銷技術。透過Mailchimp與Intuit的會計軟體QuickBooks結合擴增業務範圍，從設立線上商店、顯示廣告給潛在客戶、到通知顧客付款和管理薪資。

Intuit指出，根據該公司調查發現，將近八成中小企業沒有正式的客戶關係管理系統，而如何開拓客源也是他們最大的挑戰之一。

Intuit擁有數百萬美國人使用的線上報稅軟體TurboTax，旗下熱門產品還有逾700萬中小企業使用的QuickBooks以及線上預算平台Mint。

Intuit成軍於1983年，在1993年公開上市，2020年營收增長12％至77億美元。拜中小企業雲端服務需求所賜，該公司過去7年股價節節攀升，目前市值約1,500億美元。

(時報資訊)