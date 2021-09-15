亞馬遜繼今年初在美國遭第三方賣家控告市場壟斷後，近日又多出另一項指控，因為亞馬遜涉嫌與批發商簽下違反市場競爭的合約，以確保亞馬遜進貨的商品價格低於其他電商平台。

今年5月，在亞馬遜網站上開設賣場的第三方賣家向華盛頓特區法院提告，指控亞馬遜利用網站上收集到的數據來調整亞馬遜自家商品價格，刻意讓第三方賣家的商品價格偏貴。

這回新加入的指控內容則是來自第一方賣家，也就是向亞馬遜及其他電商平台供貨的批發商。

據華盛頓特區法院總檢察長雷辛（Karl Racine）辦公室在13日公開的修正版控告書，亞馬遜被控與批發商簽下違反市場競爭的合約。

根據合約規定，亞馬遜進貨的商品價格必須低於其他電商平台，並保證亞馬遜賺得最低利潤。假設亞馬遜與其他電商平台比價後被迫調降商品價格，批發商就得向亞馬遜賠償價差。

控告書指出，這類合約幾乎等於脅迫供應商為亞馬遜提供最低價。有時供應商為了避免違約甚至還會故意提高對其他電商的供貨價格，或要求其他電商對消費者漲價。這樣的商業行為不但危害消費者權益，也進一步鞏固亞馬遜在線上零售的市場地位。

亞馬遜發言人表示：「亞馬遜一直以對消費者提供眾多選擇的低價商品為榮。華盛頓特區法院總檢察長的指控將使消費者承擔更高價格，無論由亞馬遜直接銷售或由第三方賣家銷售的商品都無法再提供低價，反而違背反壟斷法的宗旨。」

亞馬遜至今堅稱低價政策沒有違法，已向法院申請駁回起訴。由於本案是在華盛頓特區法院提告，且提告的違法項目是依據當地法規，估計不會對亞馬遜造成太大影響。

(時報資訊)