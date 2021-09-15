甲骨文（Oracle）近年積極轉戰雲端市場推動營收成長，但本會計年度第一季（8月底止）營收卻不如分析師預期，透露雲端市場競爭激烈，使甲骨文股價下跌。

儘管上季獲利優於預期，且本季財測也開高，但仍不敵失望性賣壓，14日開盤跳空開低，大跌近4％至85.61美元。

甲骨文上季營收年增4％至97.3億美元，合乎公司預期的3％至5％成長率，但低於分析師預期的97.7億美元。甲骨文上季每股盈餘（EPS）經調整後達到1.03美元，超越公司預期的0.94至0.98美元範圍，也高於分析師預期的0.97美元。

甲骨文雲端服務及線上軟體授權營收在上季年增6％至74億美元，傳統套裝軟體營收在上季年減8％至8.1億美元。硬體營收也在上季年減6％至7.6億美元。

甲骨文預期本季每股盈餘經調整後將落在1.09至1.13美元範圍，高於分析師預期的1.08美元。

對此，甲骨文執行長凱茲（Safra Catz）表示：「上季表現優異。基礎建設即服務（IaaS）與軟體即服務（SaaS）已成為甲骨文成長速度最快且利潤最高的兩大新事業。隨著這兩大事業持續壯大，甲骨文整體獲利率及每股盈餘將繼續成長。」

甲骨文針對大型企業推出的線上商用軟體Fusion ERP營收在上季年增32％，針對小企業推出的線上商用軟體NetSuite ERP營收也在上季年增28％。上季基礎建設即服務與軟體即服務兩大事業一共創造25億美元營收，占甲骨文總營收比重達25％。

投資機構Needham & Co.分析師安德魯斯（Jack Andrews）認為，甲骨文持續搶攻雲端市場將推動整體營收成長，但不否認雲端市場競爭激烈將讓甲骨文陷入苦戰。目前雲端服務市場由亞馬遜AWS稱霸，微軟Azure緊追在後，另外還有谷歌、Salesforce及IBM等眾家對手各據一方。

(時報資訊)