根據紐約聯邦準備銀行13日公布的最新調查顯示，美國消費者預期未來一年與三年的通膨率將升至歷史新高紀錄，與美國聯準會（Fed）聲稱通膨壓力將逐漸緩和的說法背道而馳。

紐約聯邦準備銀行公布8月消費者預期調查報告，受訪者預期未來一年的通膨率將升至5.2％，高於7月調查的4.9％，寫下連續10個月上升紀錄。消費者對未來三年的通膨預期升至4％，亦高於7月調查的3.7％，兩項數據雙雙攀升至自2013年開始進行該調查以來的最高紀錄。

調查亦發現，消費者認為食品與租金等重要項目，未來的成本將大幅揚升。受訪者預期未來一年食品價格將攀升7.9％，高於7月預期的上升7.1％；租金可能大漲10％，而醫療保健費用恐上揚9.7％，後兩項皆較7月數據高出0.2個百分點。

值得一提的是，最新調查顯示，未來通膨走勢的不確定性亦升抵歷史新高水準。

雖然消費者認為未來物價可能會大幅上揚，但受訪者也樂觀預期自身的財務前景將會更明亮，預期未來一年家庭所得增幅中位數將高達3％。此外，受訪者亦預期房價上漲的速度將會減緩。

最新報告顯示，消費者的通膨預期遠遠高於聯準會2％的目標，而實際通膨數據亦超出該目標。聯準會偏好的通膨衡量指標－個人消費支出（PCE）物價指數，7月份年增幅達4.2％，創下1991年1月以來最大升幅。

新冠肺炎疫情造成供應鏈中斷，帶動物價節節攀升。聯準會官員屢屢表示，物價攀升只是暫時現象，隨著市場供需漸趨平衡，物價上漲壓力將逐漸緩和。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）日前便向媒體表示，供應鏈瓶頸造成的通膨揚升將會緩和，物價上漲壓力最終會下滑。

(時報資訊)