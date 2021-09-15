美國太陽能產業協會（SEIA）和能源顧問公司伍德麥肯錫（Wood Mackenzie）14日發表報告，太陽能跟許多產業一樣，受供應鏈瓶頸和原料價格大漲等夾擊，但美國第二季太陽能設備安裝量年增45％，強勁需求可望讓全年安裝量創新高。

報告指第二季太陽能產業從設備到安裝等每一個環節費用，跟上一季和去年同期相較都在上漲，也是伍德麥肯錫自2014年開始追蹤以來，首次出現住宅、商業和公共事業的太陽能價格同步上漲。

能源諮詢公司Rystad日前報告預測，今年全球太陽能面價格將大漲16％。擔心價格大漲可能衝擊未來幾年需求。

伍德麥肯錫報告指價格上漲主因，是包括鋼鐵和鋁等原料價格大漲所致，運費高漲也是漲價因素之一。由於許多公司估計其庫存能撐到年底，因此漲價對產業造成的重大影響將可能在明年浮現。

由於漲價衝擊尚未完全反映出來，因此美國太陽能設備安裝需求仍強勁。第二季新安裝太陽能設備的發電量達5.7吉瓦（GW）創歷來同季新高，較去年同期大增45％，能供應逾100萬個家庭用電量。

報告預期美國今年新安裝設備發電總量，可望上升至26.4吉瓦創新高，較業界三個月前預估值高約8％。

伍德麥肯錫分析師戴維斯看好未來每一季太陽能產業強勁成長，各領域的太陽能需求不斷上升。

但她認為包括供應鏈和太陽能價格走高等多個挑戰，會妨礙太陽能產業發展，要克服這些挑戰才能讓產業壯大，並達成美國追求乾淨能源的目標。

美國能源部8日在發展太陽能的藍圖裡，計劃到2050年底太陽能發電占全美供電量比率，將從目前3％大幅提升至45％，要達成此目標就必須大幅降低太陽能價格。

(時報資訊)