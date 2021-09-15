天然氣庫存位於低檔，而且北半球冬季將至，引發市場供不應求疑慮擴大，帶動美國天然氣期貨在過去一個月飆漲逾35％，目前已經升抵七年新高紀錄。

全球對天然氣需求攀升，但供給卻低於正常水準，歐洲的情況又格外嚴峻，庫存量位在歷史低點。市場憂心天然氣庫存量是否足以過冬，刺激近幾周天然氣期貨價格躥揚。

10月交割的紐約天然氣期貨13日大漲將近5.3％，升至每百萬英熱單位5.2美元，創下逾七年新高紀錄。美國天然氣價格今年來漲幅高達106％。

紐約能源對沖基金Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示，歐洲的天然氣庫存較五年平均值低了16％，9月的庫存量位在歷史新低紀錄。

不僅僅歐洲庫存量低，美國的天然氣庫存亦引發憂慮。根據美國能源資訊局（EIA）數據，美國的天然氣庫存較五年平均值低了7.6％。

接下來幾個月將是天然氣價格走勢的關鍵，原因是屆時歐洲與美國的冬季氣候型態將更明朗。部分分析師表示，在極端酷寒的情境下，美國天然氣價格可能翻倍，歐洲天然氣短缺將更嚴重。

美國銀行（BoA）大宗商品與衍生部門策略師布蘭許（Francisco Blanch）表示，若是冬季變冷，供需肯定會出問題。

IHS Markit副董事長耶金（Daniel Yergin）表示：「如果冬季氣候嚴寒，天然氣供應不只是吃緊，而是非常緊繃。」在此情況下，天然氣不是供應短缺，就是價格大幅躥揚。

不過策略師亦指出，目前全球天然氣供應吃緊，但倘若秋季與初冬氣候溫和，而且入冬前庫存量逐漸增加，那麼價格便可能下滑。

氣象服務公司Bespoke Weather首席氣象學家洛夫倫（Brian Lovern）表示，美國出現聖嬰現象，意味著北美10月與11月氣候將比往常更溫暖。

(時報資訊)