據石油輸出國家組織（OPEC）表示，隨著疫苗更趨普及，人民對政府控制疫情的信心不斷提升，有助於旅遊復甦，預料明年全球石油的需求將超越疫情前水準。另據國際能源總署（IEA）指出，拜疫苗接種持續所賜，先前受Delta病毒壓抑的石油需求，到年底前將展現反彈。

由於又有新的颶風帶來豪雨，使美墨西哥灣產能恢復緩慢，14日（周二）油價升抵六周高點。布蘭特原油價格上漲0.7％至每桶74.01美元，紐約指標原油期價上揚0.6％至每桶70.88美元。

ING指出，艾達颶風過後，美國墨西哥灣產量仍有四成尚未恢復，8月底以來原油產量損失約2,600萬桶。

IEA周二發布最新月報指出，受累於Delta變種病毒擴散和疫情限制（尤其是亞洲），全球石油需求連續三個月下降，但疫苗更廣泛接種有利於需求上升。報告提及，「跡象顯示新冠病毒案例減少，石油需求即將回溫，預計日需求量在10月將大幅反彈160萬桶，料會持續增長至年底」。

據IEA指出，艾達颶風和其他石油供應中斷因素，使得今年全球石油產量受波及，今年石油每日供應增長預估調降15萬桶，另因Delta變種病毒的影響，該機構將日需求量調降10萬桶。

OPEC周一公布報告調高2022年全球石油需求預估，日需求量上修將近100萬桶至1.008億桶，高於2019年的1.003億桶。

OPEC先前認為到明年下半才會回復到2019年的水準，周一的報告則是該機構首度提到2022年需求可望超越疫情前的說法。

該報告對於非OPEC產油國明年供應成長預估維持不變，對於今年的每日供應成長預估則調降20萬桶，這歸因艾達颶風對美國石油生產的影響，意味石油市場供給將日益吃緊。

儘管今年受累於高傳染力的Delta變種病毒的打擊，但預料明年石油需求復甦走強。

OPEC預期，變種病毒帶來的衝擊會於未來幾個月顯現，因此下修今年第四季的石油需求預測。

(時報資訊)