近日美國物價上揚，就業成長不如預期，停滯性通膨（stagflation）之說又起，停滯性通膨一詞起於1974～1982年石油危機的年代，那時，通膨率升高，失業率上揚，總體經濟疲弱。

早年經濟學家總認為通膨、失業有抵換關係，菲利浦曲線講的就是這件事，隨著石油危機，高通膨帶來高失業，菲利浦曲線的穩定關係崩解，這個現象於是被稱為停滯性通膨。

石油危機年代，美國通膨率動輒超過10％，而失業率總在7～8％，有時也出現10％，總統卡特改善不了這個困境，於1980年競選連任時屢遭雷根嘲諷，雷根信手把通膨率加失業率，名之為痛苦指數，然後拉高分貝的對選民說：「過去三年八個月可以用一句話來描述，那是一場美國悲劇。」痛苦指數20.7創新高，為雷根贏得了489張選舉人票，入主白宮。

這是當年停滯性通膨的背景，近期美國儘管非農就業的成長不如預期，但失業率仍持續下降，從年初6.3％降至7月5.2％，為一年五個月以來最低。而通膨率5.4％的確是高了點，然而在市場競爭下，這未必是長期現象，合計痛苦指數10.6％，也僅1980年的一半而已。

再者，停滯性通膨顧名思義，經濟是停滯的，然而美股從去年9月1日27,781點，飆漲至如今35,369點，這能算停滯嗎？另外，美國今年第二季經濟成長率（yoy）12.2％，比中國大陸還要高，廣為國際媒體報導，這樣的景氣能算疲弱嗎？自然是不行，綜觀這些數據，不要說停滯通膨，就連停滯通膨的影子都看不到。

當然，有人也許說現在沒有，不代表未來沒有，這話也沒錯，今年以來原油、農工原料連月大漲，確實已使得多數國家通膨壓力升高，然而自1993年烏拉圭回合談判達成協議，在自由貿易的競爭體系下，競爭機制已大大抑制了通膨風險，這告訴我們，通膨壓力也許還會出現，但像卡特時代的停滯通膨，要再捲土重來的機率可說是微乎其微了。

(時報資訊)