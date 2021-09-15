隨著新冠肺炎疫情漸緩，政府除了將防疫警戒等級降為二級之外，面對稍早之前實施三級防疫警戒期間受到頗嚴重萎縮的內需消費產業，再度參考去年實施消費「三倍券」經驗發行振興「五倍券」，同時指示相關部會規劃各類振興消費券，迄今共計10個部會配合政策推出「八大券」共襄盛舉，概估將會從其公務預算中支出超過百億元。

揆諸政府此次再度規劃撒券透過抽獎，形塑與民同樂，希望藉此促進內需消費，達到振興經濟。雖我們無法否認政府相關部會配合政策所規劃推出的「八大券」毫無經濟效益，但問題關鍵在於，公務預算運用基本理念；亦即從政策優先選擇的角度來說，顯然流於可有可無，其實難謂正常國家治理思維。畢竟，政府各項經費支出來自民眾納稅，其目的是在化零為整，提供政府作為整體規劃運用，發揮最大效益，達到裨益社會。

在此同時，全球爆發疫情之後，檢視過去一年以來政府在防疫工作上最重要的疫苗採購政策，卻又由於政府過度任性恣意，加上國產疫苗進程延宕，導致民眾陷入疫苗接種無著恐慌。尤其在民間團體成功取得採購、捐贈政府1千5百萬劑BNT疫苗前，來自國外政府所捐贈的疫苗數量，遠較政府自行採購更多，呈現荒誕怪異現象。

此外，再從彭博資訊依據疫苗覆蓋比率、封城強度、航班載客力與接種疫苗旅客自由度等4個指標，針對53個國家與地區進行「全球新冠防疫韌性」評比最新排名可以發現，雖台灣在5月前仍然位居全球第5名，但突如其來疫情爆發之後，一路下滑至6月第44名，7月升回至第40名，8月則是退後為第41名，不但排名落後大陸第24、美國第25、南韓第26，甚至不如奈及利亞、秘魯、埃及等國家。其中，最重要指標的疫苗接種兩劑覆蓋比率更是低於5％，與新加坡的80％、法國72％、以色列62％比較，顯然疫苗數量頗為短缺。

很顯然地，台灣疫情能夠受到控制，並非疫苗接種兩劑覆蓋比率較高達到群體免疫條件，而是民眾充分配合政府防疫規定。亦即國家治理重中之重、當務之急，莫若充分採購疫苗數量，提高疫苗接種兩劑覆蓋比率，讓民間的活力，在疫苗政策正常到位下重見生機。尤其在稍早前美國已經核准BNT疫苗藥證，不如將政府相關部會推出「八大券」百億元經費，逕自委託民間團體或開放國內藥廠採購疫苗，以足夠的疫苗數量擴大覆蓋比率，提高防疫韌性，其所延伸的經濟效益，理應超過百億元以上。

這些道理極為簡單，卻又令人憂心的是，台灣解嚴進入民主社會之後，尤其民選總統以來在民粹選票壓力下，政府在政策考量上似乎喜愛臨時型、煙火式助興，反而忽略長期化、前瞻性規劃。上述政府相關部會利用公務預算撒券，希望藉此讓民眾感受到「有政府會做事」，進而提高對政府的信任度或滿意度，是典型民粹政策的思維。至於撒券揮霍經費之後，是否創造更高經濟效益，或是降低無薪休假人數，似乎並非政策考量優先選擇。

換句話說，在民智已開的現代社會之下，民眾納稅乃是期待政府在政策選擇上，必須秉持國家治理高度，除了區分輕重緩急之外，特別是在疫情持續蔓延及民眾陷入恐慌的危機中，更加需要重視其所推出的各項政策，舉凡皆符正道常理與邏輯，始能獲致民眾肯定。再者，上述已流於可有可無的百億元撒券經費，在政府公務預算中占比甚微，除了增加採購疫苗數量之外，更可轉為從事國計民生運用，例如救助因疫情衝擊而生活無以為繼窮人，或是協助貧戶子弟免除學、雜費外加營養午餐等善舉。

在此同時，這場百年以來最嚴重的疫情干擾，迄今不知病毒來自何地，甚至難以掌握變異病毒株種將演化到何種型態，卻又無情攫奪無數無辜生命，無疑是在提醒人類的生命是何其脆弱。因此，我們不厭其煩提醒政府，民眾的眼睛是雪亮的，豈是拈花惹草迷蹤治術能夠蒙蔽唬弄？亦即在承受來無影去無蹤的病毒煎熬之下，與其民粹撒券與民同樂，不如提高疫苗接種兩劑覆蓋比率，構築更安全的防疫韌性。唯有如此，始能協助民眾擺脫恐慌，早日重返生活正軌，提高內需消費意願，進而恢復經濟元氣，別無他途。

(時報資訊)