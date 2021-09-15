即將在10月15日召開的泰豐股東臨時會，將全面改選6席董事、3席獨董，泰豐14日公告9席次董事候選人名單，分別由林學圃的南港輪胎、孫鐵漢的台灣隔熱應用科技，以及馬述健的幻象投資所提名。

根據泰豐公布的董事及獨董候選名單中，南港輪胎提名6席(4席普通董事、2席獨立董事)、泰豐輪胎提名3席(2席普通董事、1席獨立董事)。而從泰豐所提的2董事、1獨董名單，現任泰豐董事長馬述健並未列在其中，如果10月15日的股東臨時會上，依照先前的共識協議，雙方所提的名單照劇本走，馬述健將不會在新的董事會中，自然也就不可能繼續擔任泰豐董事長。

南港指出，公司提三人，包括江慶興（前南港輪胎董事長，現為南港輪胎董事、南榮開發監察人），南港輪胎副董事長趙國帥與陳恒寬（台灣高等法院法官出身，現為寬典聯合法律事務所所長）。另外，歸屬南港的市場派、孫鐵漢代表的台灣隔熱應用科技，所提的人選為葛作亮（前華航董事）。

馬述健的幻象投資則提名2人，分別為方詳棋（蘇勒德國際顧問總經理、卓越成功董事與創新新零售獨立董事），及現任泰豐董事於知慶（前臺北地檢署檢察官、現為恆昇法律事務所資深合夥律師）。

獨董人選方面，南港提名鄭富月（中國科技大學、淡江大學教師）、姚文亮（威遠聯合會計師事務所主持會計師）；泰豐則提名趙士懿（前寶來證券香港分公司總經理，現為華川資產管理董事長、用心快樂社會企業董事長）。南港指出，雙方已達成共識，在10月15日股臨會選出6董、3獨董後，將由得票最高者召開董事會，當日就會由新的董事會選出泰豐新任董事長。市場認為，新董事長勢必會由南港方面派任，也正式宣告泰豐輪胎經營權變天。

(時報資訊)

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