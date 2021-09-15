台苯10月14日股東臨時會董事改選戰火升溫，其中，市場派孫鐵漢陣營先前因資金轉進泰豐輪胎經營權爭奪，對台苯持股降至3％，原本4席董事恐因提前改選面臨腰斬窘境；為此，孫鐵漢在台苯股東臨時會公告後，緊急回補台苯股票，近日更在泰豐經營權提前協商定案下，孫鐵漢陣營重整資源、全力衝刺委託書徵求，力拚董事席次保衛戰。

據悉，孫鐵漢陣營目前台苯持股已從3％回補拉升至10％，至於先前持股約26％的公司派林文淵、金智富陣營，目前持股也拉高至逾30％水準。分析師認為，以持股勢力來看，孫鐵漢陣拿下2席董事不成問題，倘若孫鐵漢加碼銀彈衝刺委託書徵求，董事席次或可推進至3席。

至於林文淵、金智富陣營則在持股明顯領先之際，董事席次可望順利從7席推進至8席，延續掌握董事會三分之二強主導地位。若其委託書徵求超越孫鐵漢陣營，或有機會再添1席董事。

不過，台苯上屆董事改選時，持股、委託書掌控落後的孫鐵漢在股東會召開前，主動向林文淵陣營示好、協商，讓雙方委託書徵求銀彈無需過度消耗。這次孫鐵漢是否再次上演提前協商戲碼，有待觀察。

台苯董事共11席，林文淵陣營7席、孫鐵漢陣營4席；現任董事是在2019年元月股東臨時會選出，明年元月底到期。這次將提前選舉8席董事及3席獨立董事，包括公司派和市場派都足額提名共16名普董與6名獨董候選人。

針對市場傳言孫鐵漢陣營積極回補持股，且或採重壓獨董策略，以爭取日後董事會牽制空間，台苯董事長林文淵表示，此次改選還是像這屆董事一樣，按照股權比例分配董事席次，如果大家持股比重有所增減，公司派、市場派的席次就會有一些變化。

至於獨立董事，林文淵說，股東都有其權利，都會尊重，只是常會因獨董反對公司一些提案而需發布重訊，主管機關也會多加關切公司治理，不過只要是符合法令，雖會讓公司有些困擾，但習慣就好。

(時報資訊)

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