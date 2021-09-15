外電報導，台塑持股22.66％的子公司台塑美國，將支付285萬美元就違反聯邦空污法訴訟案達成民事和解。對此，台塑回應，此為美國法院宣布訊息，台塑美國方面已同意雙方和解，但尚待聯邦法院批准同意才能確定。

美國司法部13日於官網發布一篇聲明稿指出，台塑美國位於德州 Point Comfort 市的石化廠，於2013～2016年間，發生數起火災意外，導致一些員工遭受二級到三級嚴重灼傷，並吸入氯氣、最後被控違反20項「清潔空氣法案」的化學事故預防規定。台塑美國子公司將支付285萬美元（約新台幣7,889萬元），就此聯邦空污法訴訟案達成民事和解。

對此，台塑回應，雙方已達成協議，但仍待聯邦法院批准同意。依據雙方協議內容，台塑須更新因應公共環境風險的內部計畫，並讓員工處於安全環境中，風險管理措施也須由第三方審查。美國聯邦《清潔空氣法案》要求企業識別潛在威脅，定出可能的災害、維持安全設施，並將意外釋放有毒氣體的情況降到最低。

外電報導，這是台塑美國近幾年就空污所達成第二次和解；2019年，台塑美國曾就康福特廠排放的汙水和雨水達成民事和解。

台塑企業於1978年選擇美國做為海外投資的地點，先後設立有「台塑美國公司」、「南亞塑膠美國公司」、「南亞塑膠美洲公司」，並擁有多座大型石化原料和二次及三次加工工廠；其中，台塑美國公司總部設在新澤西州之Livingston，旗下生產廠區分別位於德州之Point Comfort及路易斯安那州之Baton Rouge。

近年美國頁岩氣的開發技術成熟並量產，台塑美國投資數十億美元於德州廠區興建年產120萬噸第三座乙烷裂解及聚乙烯、乙二醇等下游相關石化工廠已陸續完工投產。

(時報資訊)

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