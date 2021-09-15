有鑑於東協電動車市場的爆發力，鴻海14日宣布與泰國國家石油成立合資公司，將斥資10～20億打造垂直整合生產據點。此外，鴻海旗下鴻華先進預計於10月18日展示的MIH平台首款電動車，14日意外在網路上曝光，鴻海證實並請大家拭目以待。

鴻海科技日預計於10月18日舉行，董事長劉揚偉先前於法說會上也指出，屆時將會展示過去一年來鴻海在電動車的的具體成果，除了硬體、還有EV軟體的開發，也會展示首款自產的電動巴士E BUS，以及E級距和C級距車款。

電動車做為未來新趨勢，儘管距離產業大鳴大放仍有段時日，但鴻海對電動車前景看好，也積極擴張布局範圍。14日鴻海宣布與泰國國家石油股份有限公司（泰國證券交易所代號：PTT）透過線上儀式簽署合資協議，攜手在泰國打造電動車垂直整合生產據點，並成立一家合資公司，投資規模預計10～20億美元。

劉揚偉表示，東協電動車市場未來將呈指數型成長，與PTT攜手合作，鴻海有信心能夠為泰國電動車產業創造無限可能，隨著雙方的合作進入另一個階段，相信合資企業將進一步推動實現泰國4.0政策。

PTT總裁兼執行長Auttapol Rerkpiboon表示，PTT透過子公司ARUN PLUS，結合PTT能源業務及關聯企業，協助開發完整的電動車價值鏈。未來也非常歡迎泰國製造廠商（OEM）參與一條龍式的運營規劃，包括設計、製造、組裝電動車以及生產電池平台、傳動系統和電機等主要部件。

另外，這項長達5～6年的投資計畫，將從設立新的工廠開始，逐步建立生產製造系統、供應鏈管理、工程研發中心，投資規模預計10-20億美元，泰國東部經濟走廊（EEC）地區是會未來潛在設廠據點之一。

Auttapol Rerkpiboon補充，這次合作可望帶動國家整體投資，並提升泰國人民的技術能力和職業水平，第一階段成功後，將會再進一步擴大投資。因為這不僅有助於提高泰國在世界舞台上的商業潛力，也是響應政府推動電動車的政策，加速電動車產業成為S曲線產業，更推動泰國進一步實現溫室氣體減排目標。

(時報資訊)