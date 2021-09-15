本土原生的Gogoro，傳將出走台灣資本市場，赴美借殼上市，除著眼於廣大的國際資本藍海，可為Gogoro日後布局海外籌募更多銀彈，Gogoro更企圖複製特斯拉的成功模式，創造數十倍、上百倍的企業估值，讓Gogoro真正的價值被全世界看見。

　與沛星互動科技（Appier）並列為台灣兩大獨角獸企業的Gogoro，自成立之初，尋求IPO的傳言就沒有斷過，也是政府積極爭取在台上市的標的，更多次喊話量身打造多元上市方案，但顯然最終沒有得到Gogoro的青睞。

　業者分析，台灣資本市場池水太淺，對於已站穩台灣、即將跨入中、印兩大市場的Gogoro來說，本益比更高、資金水位更豐沛的國際資本市場，需要更大的資本舞台；而Gogoro在台灣已拿下97％的電動機車市場，打造出讓全球驚豔的電池交換網絡，是時候將這些成就「變現」，化為赴美上市的本錢。

　Gogoro想赴美掛牌早已有跡可循，前有特斯拉上市後股價狂飆，躍居全球市值最高車廠的成功案例，更支撐Gogoro赴美IPO的決心；去年Gogoro專程於美國發表電動自行車品牌Eyeo，更是有替在美IPO暖身的用意。

　眼下Gogoro正布局大陸、印度兩大市場，把台灣發展的成功經驗複製至當地，若真能赴美IPO，可望進一步打開在國際市場的能見度，也能吸引更多國際資金挹注，不僅協助Gogoro加速推進海外業務，更可將國際資金帶進台灣，投資更多研發業務。

　也有業者分析，Gogoro透過併購SPAC企業在美借殼上市，儘管審查流程較快，卻有閉鎖期較長的限制，大股東要承擔的股價下跌風險也較高；但換個角度想，也意味Gogoro在IPO後，有自信能推出一波波利多，維繫股價與交易熱度，回報一路相挺的大股東，可預期的是，除了中、印市場拓展案外，Gogoro未來還會有多道好料上菜。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34577.57 -292.06(0.84%)
05:19
S&P500
4443.05 -25.68(0.57%)
05:19
Nasdaq
15037.76 -67.82(0.45%)
05:16
費半指數
3449.39 -0.29(0.01%)
05:16
日經225
30501.00 -169.10(0.55%)
10:26
南韓KOSPI
3155.13 +6.30(0.20%)
10:26
香港恆生
25394.09 -108.14(0.42%)
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上證指數
3660.19 -2.41(0.07%)
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深圳成指
14588.05 -38.03(0.26%)
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德國DAX
15722.99 +21.57(0.14%)
09/14

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