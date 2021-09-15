台灣新創電動機車與能源營運商Gogoro，傳出正準備在美國上市，市值估逾10億美元，最快本周四（16）日將公開說明。據外電報導，Gogoro正與特殊目的收購公司（SPAC）Poema商談合併，借殼赴美國那斯達克上市。

對借殼上市傳言，14日Gogoro表示，不對市場傳言或臆測發表評論，Poema也沒有回應。

身為台灣獨角獸（市值逾10億美元），Gogoro以新創的電池交換系統發展電動機車，2015年在台灣推出第一款電動機車Gogoro 1，並展開電池交換業務，累積迄今銷售突破41萬輛，以超過97％的市占率，穩居台灣電動機車龍頭；目前台灣用戶騎行總距離超越38億公里，累積電池交換近2.1億顆，減少超過3.2億公斤的二氧化碳排放。Gogoro在台灣練兵六年多來的成就，成為未來赴美掛牌最能吸引投資人的亮點。

Gogoro成立之初，吸引包括潤泰集團總裁尹衍樑大力資助，包括電動車電池大廠日本松下，及宏達電董事長王雪紅、行政院國發基金等，都是Gogoro的大股東。2017年Gogoro進行第三輪募資，吸引到包括新加坡淡馬錫、美國前副總統高爾創立的永續能源發展基金、法國能源巨擘ENGIE、日本住友商事等大咖注資3億美元，跨進國際資本市場，引發市場轟動。

這次傳出Gogoro將併購借殼上市的Poema，是一家去年才成立的空殼公司，在今年1月於美國那斯達克掛牌，首次公開發行募得約3.45億美元的資金，目前股價約為10美元。

據外電報導，這樁交易將使得合併後公司估值達10億美元以上，最快本周內就會對外宣布。而Gogoro「剛好」在借殼消息傳出的前一天，發出將在本周四（16日）舉行名為「Gogoro回顧與前瞻」的活動邀請函，內容保密到家，且活動時間又訂在下午四時五十分的下班交通尖峰時刻前夕，種種「異相」，外界直指Gogoro就是要藉機宣布赴美上市。

Gogoro近來積極推進海外市場布局，赴美IPO籌資，也被業界認為屬合理的發展。Gogoro今年4、5月接連宣布進軍印度、中國大陸市場，攜手當地最大的機車製造商，包括印度Hero，及大陸大長江、雅迪科技，將在中、印布建Gogoro Network電池交換系統網絡，並產銷電池交換型的電動機車產品，迎合全球電動車發展趨勢與政策，及環保、能耗法規趨嚴的要求。

(時報資訊)