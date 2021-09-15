新款iPhone問世，市調機構TrendForce預期，新iPhone第四季產量約在8500～8700萬支，有鑒於i12系列中原本最受期待的mini銷售量不如預期，預期蘋果對新mini產量規劃占比也會偏低、可能落在新iPhone產量10％以內，相當於僅有850～870萬支。以新款mini主力代工廠仍為和碩來說，和碩可能要加緊搶食i13代工訂單，才有助於第四季營運走揚。

除了手機外，這次發表會預期還有、Apple Watch 7、AirPods 3、新款iPad、iPad mini以及MacBook Pro筆電等等新產品一起發表。

由於新款iPhone為上一代i12的小改款，因此外觀、硬體規格變化均有限，TrendForce表示，新iPhone處理器由A14、升級為A15，新機螢幕則全數改用可撓式AMOLED，搭配On-cell的觸控，而在主相機方面，去年僅有Pro系列內建sensor shift，今年四款新機主鏡頭皆導入sensor shift，而Pro系列的超廣角鏡頭除升級為6P外，也加入自動對焦功能。

雖然外觀、硬體規格均進化有限，不過TrendForce仍樂觀預期，在新款iPhone推出下，今年iPhone全年產量將達2.3億支，比去年成長15.6％，其中新iPhone占比約37～39％，相當於8500～8700萬支，TrendForce也指出，蘋果面臨最大挑戰在於部份零組件受疫情影響，導致供應吃緊，不過影響幅度應該有限。

值得注意的是，TrendForce認為，去年銷售量最受期待的i12 mini，卻變成i12系列中銷量最差的機種，差到在今年第二季初便提前結束量產，也因此，蘋果在新iPhone的銷量以其他三款為主力，新mini產量占比恐怕最多只有全部新機的1成，以新機第四季產量來推算，mini第四季產量可能最多只有850～870萬支。

以目前iPhone代工訂單分配來說，鴻海仍是最大代工廠，Pro Max繼續取得獨家訂單之外，也拿下新款的Pro、i13訂單最大佔比，和碩則仍以生產mini為主，並且與鴻海共同分食i13代工訂單，至於今年新加入的立訊則取得部分Pro代工訂單，隨著新款mini訂單量恐怕偏低，和碩可能得加緊力道搶食i13代工訂單，才有助於第四季營運表現。

(時報資訊)