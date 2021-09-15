根據KPMG安侯建業14日全球CEO前瞻大調查顯示，今年全球有六成CEO看旺未來三年景氣發展，相較今年初僅42％CEO樂觀看景氣，其樂觀比例明顯出現成長。

KPMG針對歐美、亞太等1,300多位全球CEO調查未來三年策略與前景，在檢視未來三年企業風險時，CEO普遍認為供應鏈、網路安全、氣候變遷為前三大風險。

自2018年以來中美貿易戰與科技戰延燒，在陸台商企業陸續調整供應鏈至東南亞，同時也加碼回台投資設廠。但2020年起全球疫情衝擊各國，不少企業供應鏈出現短期斷鏈現象，如馬來西亞半導體封測廠因疫情被迫停工，有業者為避免斷鏈，將車用晶片訂單轉單至日月光封測廠。

KPMG安侯建業指出，全球企業預期國際景氣回溫且為持續強化既有供應鏈，約69％企業將運用非本業的營運策略像是合資、併購、策略夥伴等確保自身供應鏈，且視為是接下來企業組織成長的主要策略。

調查也顯示，有87％的CEO表示希望在未來三年內收購公司以促進業務成長與轉型，顯見短期內應會見到更多「大型企業艦隊」。另外，全球CEO們有79％將建立自身的資安防護措施、維繫夥伴生態圈。

不過，全球有27％的CEO擔心氣候變遷因素影響市場投資意願，如未能滿足歐盟碳排要求，將導致企業遭課碳關稅，部分公開市場投資人可能考慮企業碳排未達標需付出更多成本，進而減少投資比例。30%CEO計畫在未來3年內將其超過10%的收入投資於永續發展的措施及計畫。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，氣候變遷已成為全球重要課題，世界各國紛紛宣布2050淨零碳排目標，台灣企業在國際供應鏈中扮演重要角色。

(時報資訊)