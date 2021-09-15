台股自4月底至今累計指數跌275點，但這段期間，個股「百家爭鳴」，台積電及聯電等晶圓雙雄等10檔個股，市值大增1～3千億元，不只貨櫃三雄股價與市值大躍進，近來富邦金、中租-KY、矽力-KY、富邦媒等股價與市值排名都急起直追，表現超吸睛。

台股從去年3月底觸底強彈後，至今年4月指數收17,709點來到相對高原區，從5月至今指數多在萬八至萬七之間震盪，但個股變化大，篩選5月以來市值大增千億元股，目前市值排名都躋身前25名。

據統計，市值增加前10高股為台積電、富邦金、萬海、長榮、富邦媒、中租-KY、矽力-KY、陽明、聯電、國泰金等，台積電市值增3,371億元最多，其餘都大增1～2千億元。

其中，又以富邦媒及萬海市值翻倍最亮眼，電商龍頭富邦媒搭上近二年來的疫情商機，市值飆高至3,660.2億元，短短4個多月增幅153.65％，萬海市值4,916.8億元，增幅134.06％。

另一受關注的是中租-KY，市值已扶搖直上達4,497.1億元，大增1,403.9億元，蓄勢挑戰中信金的4,599.3億元；壽險金控雙雄富邦金及國泰金，近來股價與市值也跟隨著獲利破新高。

法人表示，中租-KY當年在新加坡上市，因股價被嚴重低估，辜家老三辜仲立決定在星下市返台上市，股價從20多元一路飆到現在281元，股價早已是大哥中信金及二哥開發金的10倍以上，如今市值更進一步挑戰中信金的市值。

群益投顧董事長蔡明彥指出，租賃業中租-KY受惠於景氣好轉，較少倒帳情況，同時利差優，近年來深耕大陸開花結果，再加上近年積極「種電」成效佳，獲利亮眼，獲得外資法人青睞。

台新投顧副總黃文清表示，於壽險金控雙雄則受惠於今年來投資操作績效佳，推升股價與市值同步飆漲，此外，金控雙雄股價相對親民，不到百元，中低價較受內資或小資族的青睞。

(時報資訊)

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