蘋概股持續積弱、外資對電子股興趣弱化，傳產族群領頭羊倒是一棒接一棒，繼中鋼領漲鋼鐵族群後，外資最新風向轉往水泥族群，摩根大通證券指出，受電力短缺與環保法規收緊影響，聚焦華南市場的台泥表現空間更大，給予「優於大盤」投資評等。

儘管煤炭成本提高，但摩根大通認為，台泥每噸水泥毛利應會超過去年水平，且自第四季起將繳出獲利成長佳績，好氣色甚至可延伸到2022年上半年，有了基本面的加持，預料可點燃整個水泥族群的重新評價（re-rating）行情，建議旗下客戶把握水泥股股價整理機會，現在正是重新審視基本面、展開布局的好時機。

國際資金14日十分捧場，買超台泥將近2.5萬張，高居個股排行之冠。

摩根大通證券認為，大陸廣西省多家水泥企業因電力短缺限制，紛紛被迫減產，儘管7、8月是傳統需求淡季，卻已看到廣東、廣西省為首地區的水泥價格歷經數輪調漲。在電力配給吃緊與環保議題交互影響下，水泥供應仍會相當緊繃，值得注意的是，隨時序邁入需求旺季，限產政策絲毫沒有鬆綁跡象，推估水泥廠第四季每噸毛利將超越市場預期。

其中，台泥因多數生產基地位於廣東，在不犧牲產量的情況下可同步受惠升溫的單位售價，且台泥海外業務較去年大幅進步，在台灣業務也有所復甦。本土大型研究機構預測，台泥2021年每股純益4.66元、2022年則是4.73元，高獲利將成常態。

長線而言，台泥近年積極轉型綠色企業，本土投顧大行指出，台泥各項措施包含：一、和平電力燃料轉型，降低碳排；二、投資低碳能源如：再生能源、天然氣；三、子公司台泥循環（能元科技母公司）斥資最多100億元，在高雄小港建立超級電池工廠，生產高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池，同時收購位在義大利的法國上市儲能公司Engie EPS公司60.48％股權，進入電動車與儲能領域。

四、擴增廢棄物處理產能；五、開發超高性能、固碳化的綠色低碳產品。

在碳中和大趨勢環境中，投顧研究機構認為，台泥提前布局可望於未來取得更多市占率，成為產業勝出者，給予60元目標價。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意