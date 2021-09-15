萬海航運趁著疫情年翻轉局勢，從2020年之前偏重亞洲區間的航商，到今年以美國線為主力的國際航商。萬海總經理謝福隆直言，這跟萬海為獨立航商，保有彈性、差異性，可以提供客戶即時服務有關。尤其新造萬噸大船重押美國線，不僅賺到高運價，也在國際舞台華麗轉身，成為焦點，目前全球排名第十大航商。

下一步是否要重返歐洲線？謝福隆說，歐洲線要投入的船舶、時程較多，目前萬海的資源有限，要看現實、毛利條件而定，等到時機成熟就會開。除了歐洲線，萬海企劃單位也有研究黑海、南美東、澳洲線等。

萬海在亞洲主力航線多達43條，不僅取得市占率15％的優勢，也有利進一步增闢中遠洋線，趁著這波全球海運大多頭，今年更三度重返美國線，搶進全球競爭最激烈的跨太平洋線，且大有斬獲。

據萬海今年上半年營運統計，美國線營收占比從去年的5.2％大幅提高到27.8％，南美線也從去年的6.6％提高到12.4％，合計美洲線營收占比高達40.2％，一舉超越亞洲線營收占比，從去年上半年的67.6％降至39.8％。

近期萬海將不少亞洲區間船調往美國線，法人關心，會不會讓其他航商有可趁之機？謝福隆倒是老神在在，他強調目前近洋線租船租金大幅提高，擠壓營運利潤，且現在談都是3～5年長約高租金，增加新進者營運風險，而萬海已規劃中長期造船造櫃將適時投入市場滿足需要。

至於未來是否加入全球三大海運聯盟？謝福隆認為，加入聯盟無法凸顯萬海的差異化，且營運較無彈性，無法及時調整航線提供客戶服務，萬海正是因為沒有加入聯盟，今年才能快速完整架構美國航線。但他不排除未來加入聯盟的可能。

目前萬海有30萬家以上企業客戶，包括台塑、三星、聯合利華、IKEA等國際大客戶，但單一客戶的貨量或營收都未超過2％。

(時報資訊)

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