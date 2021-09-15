全球鬧船荒，有船者得天下，萬海預計今、明兩年共砸下高達21.45億美元造船造櫃，相當於近600億台幣，遠超出萬海過去十年來資本支出總和。萬海總經理謝福隆14日表示，目前市場上最大問題就是缺船缺櫃，投資船舶與貨櫃等生財工具，就是投資未來。

謝福隆指出，疫後重啟經濟，光是美國今年進口貨櫃量預估將較去年大幅成長17％，無奈疫情造成全球塞港嚴重，尤其美國西岸洛杉磯、長灘港，近期每日逾40艘船舶等待入港，兩大港占全美進口貨量的三分之一，以往五天裝卸就能離港，現在拉長到三周，已影響到亞洲港口出口效率，形成惡性循環。

全球鬧船荒將延燒到明年

受疫情、塞港影響，船舶週轉率、準點率雙降，船回不來，全球鬧船荒，他預期影響會延續到明年上半年，若疫情無法緩解，可能影響明年全年，高運價將很難降下來。

謝福隆14日參與線上法說會，法人聚焦在海運後市展望，及近日達飛、赫伯羅德等國際航商釋出運價凍漲訊息的影響。謝福隆強調，各家船公司營運策略不同，萬海服務客戶是希望在一個合理的運價上做交易，在客戶承受度與萬海投入之間取得平衡，將客戶貨載順利交付，不會做任何宣示。

未來四年是新船交付高峰

他援引國際研究機構數據，今年全球海運供給年增4.5％，需求年增5.8％，明年供給年增3.1％，需求年增4％來看，市場供不應求將持續，加上未來環保議題等，全球缺船缺櫃短期難改善，加上看好未來發展，促使萬海大手筆砸下近600億台幣造船造櫃。

總計，萬海在未來四年將進入新造船交付高峰，共有52艘新造船交付、新增279,054TEUM運力，包括2021年預計交船11艘、新增26,486TEU，截至上半年已交船6艘、新增16,296TEU，接下來2022年交船12艘、新增52,630TEU，2023年交船20艘、新增162,298TEU，2024年交船9艘、新增37,640TEU。

為擴大船隊即時投入市場營運，萬海也大買二手船，截至上半年已交付8艘二手船、增加46,143TEU，下半年預計再交付2艘、增加13,271TEU。另外造櫃計畫，去年第四季到今年第三季，總計新造櫃18.4萬TEU，日前萬海董事會通過第四季將再造一批新櫃支應需求。

租船多，不怕船噸過剩

隨著新造船增多，也引起法人關切，萬海會不會有船噸過剩、下殺運費問題？謝福隆指出，如果市場供給過剩，萬海可以將在手租船陸續退租或汰換老舊船舶以降低營運風險。萬海現有146艘船舶中，有64艘是租賃船舶、約占44％，保留相當大營運彈性。

展望第四季，東南亞多個生產國第三季因為疫情惡化，工廠停工、貨載停頓，出貨時間將遞延到第四季，加上第四季是亞洲線旺季，因此樂觀預估第四季毛利將維持第三季高檔。

(時報資訊)

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