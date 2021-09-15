大陸對網路、教育、地產等多個產業雷厲風行的監管動作，嚴重打擊市場信心。多家網路巨頭才剛在市值在不久前才攀上歷史高點，己承受不住監管壓力，股價腰斬、市值數千億美元狂瀉，至今股價仍跌跌不休，相關中概股拋售潮恐尚未結束。

大陸官方自2020年底起對網路與金融科技企業進行反壟斷、數據監管，大陸市值最高、全球眾多投資機構持股的兩大民企騰訊、阿里巴巴，至今市值已蒸發約4千億美元，減幅約四、五成。

阿里巴巴是最早被開鍘的企業，其美股股價在2020年10月底攀上歷史高點319.32美元後，一路下探至13日收盤僅存165.41美元，市值從逾8千億美元萎縮一半。

阿里遭整頓的消息讓競爭者騰訊、美團在初期享受紅利，2021年春節後股價雙雙攀升至歷史高點，但隨後美團遭反壟斷調查，市值至今蒸發約1,700億美元，滑落速度超越阿里。騰訊則在官方點名核心遊戲業務，以及要求開放流量封鎖後，半年來市值大砍近4千億美元。

搶在2021年6月赴美上市的滴滴出行，才一掛牌就遭官方監管數據措施打擊，股價首日短暫觸及高點後，就不斷下跌，市值減少逾半。

受影響的不僅網企，大陸7月頒布新規，直接抑制補教培訓行業的資本化與營利，使該行業受到重創，龍頭新東方教育科技集團2個月的時間市值大減約70億美元。補教行業多在美股上市，引發國際投資人高度疑慮，迫使證監會在8月主動找國際投行說明。

一年多前就遭逢三條紅線新規的房地產企業，同樣在此時爆發債務危機、市值紛紛銳減，中國恒大截至14日收盤股價不足3港元，較上輪高點、2020年10月20.4港元，萎縮85％、市值蒸發近300億美元。

(時報資訊)