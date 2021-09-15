為防止恒大債務危機連帶引發房產、金融等領域的骨牌效應，傳出大陸有關機構已安排聯合工作組進駐恒大「摸底」，這意味著官方接管在即，並可能啟動恒大的重組工作。

綜合外媒14日報導，負責協調恒大集團及其債權人關係的廣東省政府，8月份已經指派金杜律師事務所的一個團隊進駐恒大，對其財務狀況展開盡職調查，廣東省政府並持續遴選會計師事務所和財務顧問對恒大進行評估。

上述安排顯示，大陸監管部門在對恒大可能的債務重組正在進行前期的基本工作安排。一位知情人士透露，恒大集團董事長許家印此前與官員會面時，曾經請求廣東省政府對恒大集團給予相應救助，但這項提議並沒有被接受。

目前市場最為擔憂的是，以恒大負債金額多、投資者眾、從業人員超過16萬等規模來看，牽連範圍甚廣。一旦官方未及時處理，或是恒大危機不慎被引爆，其所將引發的金融、房產、就業等一連串的骨牌效應將非同小可。

野村證券首席中國經濟師陸挺表示，恒大龐大的資產負債表將會在大陸產生實在的骨牌效應，「如果金融機構出現（嚴重）虧損，它們將會收緊對其他企業和行業的放貸」。

有市場人士認為，恒大債務問題恐比海航問題還難以解決，因恒大涉及的面向包括眾多的海外投資者，許多華爾街投行如高盛、花旗等均投資恒大，若恒大發生債務違約，恐將受到不小影響。

另一方面，除了恒大之外，大陸房產界近期還有不少債務危機的未爆彈。陸媒報導，曾經風光無限、總部同樣位在深圳的寶能集團，由於近年在生鮮和汽車等新業務燒錢太兇，近日同樣驚傳流動性危機。目前傳出寶能已大幅裁員20％，多個部門業務進行裁撤或收縮。

(時報資訊)