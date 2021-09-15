深陷流動性危機的大陸房地產業巨頭恒大集團，在「金九銀十」的房產銷售高峰期，跌落谷底，集團公告9月份房產銷售將大幅下滑，對集團現金流及流動性造成巨大壓力。當日恒大系股價暴跌，其中恒大汽車更重挫24.66％，並拖累香港恒指大跌逾300點。

綜合陸港媒體報導，由許家印創辦、過去在房市呼風喚雨的恒大集團，如今身陷人民幣（下同）逾2兆元的債坑，命運風雨飄搖。2021年以來，恒大銷售逐月下滑，8月銷售額僅有380億元，年減達26％。日前網路上突然傳出恒大即將宣布破產重組的消息，引發市場震動與投資人驚慌。

13日中午，逾100名擔心血本無歸的投資人擠在恒大深圳總部大廳，要求償還貸款和兌付金融產品。信心崩盤的抗議者表示，恒大聲稱還款需要2年時間，但他們擔心恒大今年底就會破產。

中國恒大先於13日晚間發表聲明否認傳言，但坦承確實遭遇「前所未有的困難」。恒大14日上午再發公告表示，集團6～8月的銷售呈現下滑，9月通常是大陸房產銷售高峰，但近期對恒大的負面新聞已經嚴重影響購房者信心，預計9月銷售將持續大幅下降，導致應收回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

恒大兩起公告迅速衝擊港股市場，恒大系多檔個股14日暴跌。中國恒大收跌11.87％報2.97港元，創2014年12月以來新低，今年累跌79％。恒大物業14日收跌12％，今年累跌53.4％。被市場譏為圈錢後卻造不出一輛車的恒大汽車，14日收跌24.66％，今年累跌87.3％。

為解決債務，恒大近期頻頻脫手旗下資產變現自救，甚至不惜降價以售。8月下旬傳出，中國恒大擬出售香港總部「中國恒大中心」大樓給大陸房產巨頭越秀集團，但價格從156億港元砍到105億港元。

但對於恒大的償債能力，市場機構始終憂慮。標普今年7月份將恒大信用評等降級之後，多家機構陸續跟進，9月上旬穆迪、惠譽、中誠信再調降恒大信評，穆迪且是第三次調降，並稱「在違約的情況下，恒大債權人獲得賠償的前景不佳」，令市場對恒大債務問題備感憂心。

(時報資訊)