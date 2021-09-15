福建莆田市爆發的Delta新冠疫情快速增溫，與金門一水之隔的廈門疫情近日也有擴大跡象。截至14日11時，當地已累計35例本土確診，大陸政府13日深夜緊急要求廈門居民不要離城，社區實施嚴格管理減少人員流動，進入「準封城」狀態。

莆田及廈門均為台商投資重鎮，其中廈門台商協會會長吳家瑩14日接受本報訪問時表示，廈門台商經營尚未受到影響，生產狀況仍井然有序，目前配合大陸防疫政策，員工分流排班，進廠要掃二維碼、核酸檢測。

大陸衛健委14日上午公布，13日新增59例本土案例，均在福建，其中廈門32例、莆田24例、泉州3例。

福建省14日下午最新通報，從9月10日至9月14日8時，福建累計本土陽性感染者139例，其中確診120例（莆田市75例、泉州市12例、廈門市33例）。

這波疫情爆發點的莆田有「中國鞋都」之稱，在嚴格的疫情管控措施下，除楓亭鎮外大部分製鞋廠已停工，批貨店面幾乎關閉，發貨也因物流管控受限。

廈門疫情因首例個案6日自莆田返廈後，截至14日11時已在同安區一家工藝品工廠傳染給32名同事。另外2名確診則與廈門大學附屬第一醫院有關。

廈門14日決定實施社區封控管理，同時啟動全市全員核酸檢測、大中小學等改為線上上課，並盡量讓員工線上辦公。當天零時起必須離開廈門者，須憑健康碼並持有48小時內核酸檢測陰性證明。

在產業影響方面，廈門的主要產業包括機械、電子產品和光學產品製造等。

此次的「準封城」對產業的影響仍需視疫情發展來評估。廈門港是大陸第七大港，今年前七月的貨櫃吞吐量達697萬標準箱（TEU），疫情是否讓全球塞港問題雪上加霜，有待觀察。

陸委會14日則表示，「小三通」復航與否，將綜合評估情勢，疫情受到有效控制後，才會考量逐步推動復航事宜。（相關新聞見A2）

(時報資訊)