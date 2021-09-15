308萬國人苦等不到莫德納第二劑，疫情指揮中心指揮官陳時中14日表示，疫苗若有到貨，9月會盡快開放民眾打第二劑莫德納，「不是等不到，只是現在還沒等到」，他鬆口說「將近了」。此外，二級警戒將實施至9月20日，下一階段沒有要加嚴準備，防疫指引會進一步鬆綁。

指揮中心14日公布新增兩例本土案例且都與幼兒園群眾感染相關，目前與幼兒園群眾案件累計共有32例，持續擴大匡列中。

面對Delta病毒，外界關心打完第一劑莫德納疫苗的308萬名國人，間隔快滿10周或12周了，但遲遲等不到第二劑，指揮中心也未鬆口開放和BNT疫苗混打，究竟莫德納第二劑何時可以開打？陳時中表示，「有就會開打，不是等不到，只是現在還沒等到，但也將近了，速度也會越來越快。」

陳時中表示，9月中如果莫德納疫苗到貨，將盡速開放民眾接種第二劑。不過即使疫苗在中秋節前到貨，依過去經驗，最快也還要經過一周封緘檢驗程序，要中秋連假過後才可能施打。

目前莫德納接種第二劑對象為，第一到三類和孕婦，第一劑滿28天可打第二劑，預約平台上則已開放過65歲以上，及53歲以上第九類民眾接種第一劑。

除了莫德納，日本再次宣布，捐贈台灣50萬劑AZ疫苗，這是日本第五度提供台灣AZ疫苗，總計提供390.4萬劑。陳時中表達感謝指出，這段時間剛好是我國開始大規模施打AZ疫苗第二劑，有了日本的捐贈，有助我施打作業更快速。

疫情方面，二級警戒將實施至9月20日，陳時中透露，920之後可能鬆綁，目前是沒有要加嚴的準備，因為疫情都在控制之中，確實在思考生活便利與經濟的必要性，逐步放寬防疫規定，如果相關產業團體認為有必要，也可向主管單位提出，會列為考慮。

此外，BNT開打在即，陳時中表示，目前「登記意願非常高！」而BNT疫苗主要提供國中、高中學生填寫同意書，年滿12歲小六學生不在造冊範圍內，他說，不在籍學生或小學生，只要符合資格都可上網登記預約。至於已在國外打過第一劑BNT疫苗的學生，是否能在這次BNT開打之際打第二劑？陳時中說，如果有相關資料，會做個案的討論。

(時報資訊)