美國通膨降溫，8月核心消費者物價指數（CPI）僅月增0.1％，創半年來最低增幅，意味通膨或將觸頂。但疫情帶來的勞力短缺及供給吃緊問題仍在，物價高漲情況仍將持續一段時間。

由於通膨率放緩，市場預期將緩解聯準會（Fed）量化寬鬆退場與提早升息的壓力，美股周二早盤開小高盤，道瓊工業指數小漲近70點，逼近35,000點大關，惟稍後漲幅回吐，跌落平盤之下；美元則應聲重貶，美元指數下跌0.3％，來到92.374。

勞工部14日公布，8月整體CPI月升0.3％，相較前月的升幅0.5％略微放緩。年增率方面則達5.3％，幅度也略小於7月的5.4％。

至於8月核心CPI（排除波動大的食品和能源價格）月增0.1％，是今年2月來最小增幅，7月月增0.3％。年增率方面，8月核心CPI年增4％，同樣低於7月的年增4.3％。

《路透》訪調經濟學家後，預估整體CPI月升0.4％， 核心CPI月升0.3％。

二手汽卡車及飯店、汽車旅館等服務業價格飆漲之下，美國通膨自今年初起升溫。8月通膨數據放緩，似乎與聯準會主席鮑爾一直以來的看法相符，他堅稱目前物價高漲只是暫時性。

不過供應鏈陷入瓶頸的問題未解，勞動市場持續緊俏拉高薪資。

此外，房市供不應求，房價漲幅創歷史新高，而隨著疫苗接種日益普及，企業陸續將員工召回辦公室上班，美國人從人口密度低的郊區回到大都市，租屋需求帶動租金上漲。

上述種種因素，料讓通膨年增率繼續維持高檔。

上周公布的8月生產者物價指數（PPI）也是漲勢強勁，寫下近11年來最大年增幅。

最新CPI報告出爐之際，市場盛傳Fed即將宣布啟動縮減購債，美媒報導時間可能就在11月。鮑爾僅含糊表示會在今年內開始減碼QE（量化寬鬆），並未舉出明確時間點。（相關新聞見A8）

(時報資訊)