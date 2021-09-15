長假效應提前發酵，台股連日量縮陷入盤整，面對下周四天中秋節連假，投資人到底要不要抱股過節？三位投資專家一致建議，可逢低布局「低位階股」，例如即將新機發表、今年股價明顯落後的蘋概股，以及長線基本面優、法人積極加碼的晶圓代工、矽晶圓、封測、金控、高殖利率股等。

台股已連續四個交易日量縮至2,690～2,685億元附近，14日大盤小跌11點收在17,434點，指數陷入季線上下的膠著格局，惟外資14日再轉為買超65億元，投信也買超7.51億元，自營商則賣超7億餘元，合計三大法人買超65.89億元。

累計自8月23日來，外資已買超1,472億元，而投信近四日連買16.72億元。

凱基投顧董事長朱晏民表示，台股長假前量縮，但產業基本面並沒有變，預期蘋果i13新機價格不會高於i12，今年新機銷售上看8,500萬支，優於去年i12的8,000萬支。

今年預估蘋果手機整體銷售2.28億支，有機會再上調，有鑑於此，他首推股價位階低的蘋概股，會有落後補漲行情。

群益投顧董事長蔡明彥指出，下周美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開決策會議，屆時將會對外說明減少購債，但仍會持續釋出資金，不會有資金不足的問題。此外，目前缺貨、塞港等問題仍無解，台股基本面無虞，連假前可抱股價基期較低的股票，例如今年來沒有漲到的蘋概股。

至於投資人擔心的秋節變盤說，台新投顧副總黃文清表示，統計過去15年，中秋節前一日指數上漲機率為73％，後一日、後五日漲幅各達80％、87％，漲幅也各達0.3％、1.7％，都有不錯表現，建議投資人可逢低布局蘋概股、金控股及半導體等。綜合法人建議，買進族群除了蘋概股（晶圓代工、組裝及PCB）外，還有封測、矽晶圓、金控、製鞋、成衣、塑化、航運、高殖利率股以及外資加碼股等。

不過，統一投顧董事長黎方國也提醒，目前台股盤面沒有主流，而且成交量萎縮、類股忽強忽弱，操作難度大，所以還是謹慎保守操作，低持股（三成）過節即可。

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