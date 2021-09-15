韓國反壟斷執法機構-公平交易委員會14日以科技巨頭谷歌（Google）涉嫌向三星電子等智慧手機製造商強加自家安卓作業系統（OS）為由，裁定向谷歌開罰2074億韓元（約台幣50億元）。

韓聯社報導，這是公平委自2016年7月對谷歌韓國公司進行現場調查以來，時隔5年多做出的決定。公平委破例召開3次全體會議後才敲定制裁內容。公平委主席趙成旭表示，谷歌限制了行動OS市場競爭，阻礙智慧終端OS領域的創新。

公平委認為，谷歌利用安卓系統將行動通訊市占率提升至2011年的72％，迄今阻礙行動通訊製造商搭載競爭對手開發的分支（FORK）作業系統。谷歌與製造商簽署有關應用商店許可、早期訪問作業系統關鍵合同時，要求須簽反片段化協議（AFA），以此使製造商推出智慧手機、智慧手錶等終端無法使用和開發其他作業系統。若被發現有搭載FORK系統終端上市，谷歌便以違反AFA協議為由，剝奪製造商應用商店許可和早期訪問權。

谷歌在製造商新推終端前，要求製造商彙報相容測試結果，並加以審批，嚴密檢測製造商是否違反AFA協議。因谷歌的限制，亞馬遜、阿里巴巴等競爭對手即使開發新作業系統，也難以尋找到搭載系統的製造商，進而無法進入市場。

谷歌以安卓OS市佔率為武器，將與全球主要手機製造商簽署AFA的比重提升至2019年的87.1％。在此情況下，微軟等非安卓系統難以吸收更多用戶從而被市場淘汰。谷歌進而將行動通訊市佔率提升至97.7％，進一步鞏固自身壟斷地位。

公平委指出，谷歌在智慧終端領域濫用支配地位，其限制競爭的行為前所未有。除了徵收罰款之外，還向谷歌下令禁止在簽署應用商店許可時，與AFA協議強制掛鉤。

(時報資訊)