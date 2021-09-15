中國房地產龍頭恆大集團的債務危機延燒，恆大集團14日發布公告，指出出售資產尚未有新進展，加上媒體持續負面新聞報導，嚴重影響潛在購屋者信心，預計9月的銷售額將持續大幅下降。

銷售回款持續惡化

澎湃新聞報導，昨日早間，中國恒大公告，公司預計9月份物業合約銷售額將持續下降，導致公司銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

中國恒大稱，公司6月到8月份的銷售額分別為716.3億元、437.8億元和380.8億元（人民幣），呈下降趨勢。

9月份通常是中國房地產行業的銷售高峰期，中國恒大認為，由於對公司的持續負面新聞報導嚴重影響潛在購房者信心，公司預計9月份銷售持續大幅下降。

中國恒大稱正在積極接觸多家潛在投資者，商討出售恒大汽車和恒大物業部分股份，同時也考慮為中國恒大及其他附屬公司引入新投資者。

積極接觸潛在買家

但報導也稱，截至目前，中國恆大尚未與投資者簽訂任何有法律效力的協議，是否能實現出售尚有不確定性。

對於加強緩解流動性問題的措施，中國恒大指出，將繼續調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產，包括但不限於投資物業、酒店及其他物業，及引入投資者增加公司及附屬公司股本。

受到各種不利消息影響，中國恆大昨在港股開低走低，重挫11％，股價跌破3港幣，昨日下午3時，股價報2.98港元，跌幅達11.57%；恆大物業跌12.0%，報4.03港元；恒大汽車跌24.27%，報3.9元港元。

面臨前所未有困難

外界主要關注焦點為恆大高負債問題，深圳總部遭債權人包圍，100多名債主夜宿總部要求還錢。恆大13日的聲明表示，有關恆大破產重組的傳言完全失實，公司確實遭遇前所未有困難，但將全力復工復產，保障客戶權益。

恆大預計9月物流合約銷售持續下降，進一步對現金流和流動性造成巨大壓力。董事會已聘財務顧問，盡快採取最優解決方案。

(時報資訊)