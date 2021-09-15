亞昕集團董事長姚連地14日表示，看好台中市發展，14期重劃區有望接棒7期市政，形成下個頂級住宅區。（盧金足攝） 「亞昕一緒」銷售成績傳捷報，打響14期推案前哨戰，14日舉行開工典禮。（盧金足攝） 有「林口王」之稱的北台灣上櫃品牌亞昕集團，進軍台中首案「亞昕一緒」銷售成績傳捷報，打響14期推案前哨戰，14日舉行開工典禮，看好台中市人口紅利，工商業發達，目前已是全台第2大城市，超前布局推案熱區，未來將於台中市區遍地開花。

今年因疫情影響，衝擊推案速度，但隨著疫情漸穩定，預期明年推案量將呈現大爆發，購屋者關切房價是否會下降，仍在觀望是否要進場購屋？

亞昕集團董事長姚連地表示，建築業出現「三高三低」現象，三高是土地、材料、工資 一直高漲，一低是持續低利率，房價要跌很困難，建築業從覓地、規畫到興建、交屋，動輒3、4年，所獲利潤變成微利，成本愈來愈高，所以社區規畫也因應年輕人購屋門檻，朝向低單價、低總價，大2房與小3房為主。

台中市2016年被CNN選為全台最宜居城市，蟬聯五年台灣人「最想移居城市」之首的台中市，近年重大投資與政策利多不斷，加以交通建設與產業發展到位，目前為全國第2人口大城，更以匯集中彰投500萬人口的消費實力，吸引北部品牌建商競相獵地，成為全台房市一級戰區。

姚連地看好台中的發展性，14期是下一個「台中7期」，也早在市區精華地段超前布局，在14期擁有5塊土地並持續整合中，也於西區麻園頭段、北區乾溝子段擁有土地，土地庫存量達5000坪之多，品牌實力相當可觀。

上昕國際建築團隊總經理楊濬甫表示，「亞昕一緒」獲購屋者青睞，加速亞昕台中推案步調，14期洲際段新案、博館特區忠明路新案，已進入籌備與規畫階段，預計明年第1季將陸續進場，3年內推案量上看300億，一步一腳印、深耕踏實的「昕派建築」，成為台中市的指標建案，

號稱全台最大市地重劃的14期重劃區，位於台中市北屯區，面積闊達403公頃，鄰近11期崇德松竹商圈，坐擁機捷特區、水湳經貿園區發展利多，擁有低密度、高綠覆、腹地廣大的條件，還有市府重大建設台中巨蛋園區、洲際漢神百貨兩大投資案進駐。

14期重劃區具備完善生活與交通機能，區域內主幹道寬度30米、建築臨路退縮至少6米，舒寬新穎的都會街廓，有望接棒7期市政，形成下個頂級住宅區。

姚連地說，「亞昕一緒」至台中推案，特別用心設計小宅產品少有的三面明亮採光，配備軟水設備、全熱交換系統、歐美與日系工藝建材，加上亞昕完善的保固和售服系統，豪宅級社區管家、五星飯店式管理，為自住客層打造的質感好宅。

亞昕集團力邀前「竹中工務店」工務長田中純夫擔任首席工程顧問，導入嚴謹施工管理和日系精工標準，成立品質稽核小組，從施工前落實放樣、完工後嚴格查驗，一直到交屋後層層把關，以高品質的日系精工概念，打造中台灣首座亞昕宅。

(時報資訊)

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