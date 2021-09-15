台積電及聯電等10檔個股市值大增千億以上，表現超吸睛；拚季底作帳，投信連續買12檔股票：美國8月通膨降溫，消費物價創下7個月最低漲幅；iPhone 13等新品陸續登場，蘋果股價不漲反跌。以下為今(9/15)日財經焦點：

▲五月以來贏家 10檔市值添逾千億

5月以來指數多在萬八至萬七之間震盪，但個股「百家爭鳴」，台積電及聯電等晶圓雙雄等10檔個股，市值大增1～3千億元，表現超吸睛。

據統計，市值增加前10高股為台積電、富邦金、萬海、長榮、富邦媒、中租-KY、矽力-KY、陽明、聯電、國泰金等，台積電市值增3,371億元最多，其餘都大增1～2千億元。

其中，又以富邦媒及萬海市值翻倍最亮眼，電商龍頭富邦媒搭上近二年來的疫情商機，市值飆高至3,660.2億元，短短4個多月增幅153.65％，萬海市值4,916.8億元，增幅134.06％。另一受關注的是中租-KY，市值已扶搖直上達4,497.1億元，大增1,403.9億元，蓄勢挑戰中信金的4,599.3億元；壽險金控雙雄富邦金及國泰金，近來股價與市值也跟隨著獲利破新高。

▲季底作帳衝了！投信連買12檔

連假將至、本土疫情未歇，加上美國聯準會(Fed)決策會議在即，市場態度觀望。而隨盤面資金「大降溫」，投信對股市影響力同步放大，投信季底作帳股「挺身而出」，已經逾五日連買12檔股票。法人建議，近期可以投信進出作為選股方向，可鎖定「特定投信認養的特定個股」，或提前卡位「第四季投信新寵」。

據統計，投信連買天數逾四日之個股，包括晶宏、聯茂、中鋼、環球晶、富邦媒、台塑、健策、中租-KY、譜瑞-KY、精華、元太、儒鴻共12檔，僅中鋼、精華分別小跌0.5％、1.42％，其餘均逆勢力守平盤之上。中租-KY大漲3.31％，健策、晶宏、譜瑞-KY、台塑亦同步上漲1～3％。

中鋼買超張數最多，連八日買超高達3.22萬張，三大法人連續四日「全站買方」，累計買超17.77萬張；晶宏、聯茂、環球晶、台塑、中租-KY、元太、儒鴻，投信也分別連買4～11日，買超1,205～4,610張不等。

▲美國8月份通脹降溫

美國勞工部14日公佈最新8月CPI數據，雖然數據仍相對處於高檔，但增幅已經稍微放緩，令美國聯準會主席鮑爾“通膨只是暫時現象”的論點，獲得些許支持。

美國8月CPI月升0.3％，相較前月的升幅0.5％，略微放緩。年增率5.3％，幅度也略小於7月的年增5.4％。雖然8月數據顯示通膨增速見頂的態勢，但通膨水準仍處於2008年以來的高位。而且疫情帶來的勞力短缺及供給吃緊問題仍在，物價高漲情況仍將持續一段時間。

儘管通膨數據如市場預期在夏天見頂，但仍有經濟學家警告，長期的價格壓力仍有可能在未來浮現，水面下仍有其他暗流湧動，例如目前供應鏈問題產生的高通膨，將會對明年需求形成抑制。此外，伴隨缺工和原材料價格飆漲，許多公司也正將此部分增加的成本轉嫁給消費者。

▲大宗商品運價創下十年來最大單日漲幅

今年對於大宗商品船運來說，是標誌性的一年。根據彭博報導，大宗商品的運價剛剛創下十年來最大單日升幅。

該報導指出，運送煤炭和鐵礦石等大宗商品的好望角型散貨船平均運價週一上漲6700美元，創2010年以來最大單日漲幅，因船東繼續從強勁的原材料需求中受益。波羅的海交易所資料顯示，該運價在週二延續漲勢，一度升至近53700美元的11年來最高水準。

隨著經濟重新開放，大宗商品船運公司受益於全球經濟刺激措施。此外，亞洲最近暴風雨天氣，以及中國大陸為遏制新冠肺炎病毒傳播所採取的限制措施，導致港口效率放緩，也遏制了船舶供應。

▲iPhone 13新品登场 蘋果股價不漲反跌跌

雅虎財經報導指出，蘋果在美國當地週二舉辦秋季新品發表會，由iPad和iPad Mini打頭陣，接著Apple Watch Series 7和眾所矚目的iPhone 13系列登場，不過蘋果股價延續新品發表會當天表現不佳的傳統，終場下跌近1%。

蘋果股價在發表會登場時下跌0.51%，iPhone 13發佈後一度跌1.5%，終場收跌 0.96%，每股148.12 美元，盤後微漲0.06%。Bespoke Investment Group表示，蘋果股價糟糕的原因可能是先前有關iPhone 13的新消息暴露太多，而投資人也對蘋果發表會的創新習以為常，大部分新品的利多已經提前反映在股價中。

(時報資訊)