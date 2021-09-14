美股周一反彈上漲，費城半導體收3449.68點，突破歷史高點3477點指日可待，台股今日早盤開高站上17500點關卡，但電子、航運兩樣情，電子股由聯發科領軍上攻，但航運類股幾乎全軍覆沒，拖累大盤表現，在多空交戰下，終場小跌 11.41 點，收在17434.9點，成交量依舊無法放大，僅2572.29億元。

近來外資動向難以捉摸，外資今日又反手買超65.46億元，自營商賣超7.05億元，投信買超7.13億元，三大法人共買超65.5億元。

晶圓雙雄今日態勢依舊乏力，台積電呈現平盤震盪，終場收跌在613元或跌0.33%；聯電也呈現同樣態勢，終場收跌在66元；聯發科則是上漲逾2%，收947元。

電子股互有漲跌，華碩、南電等股價強勢走揚，大立光、瑞昱則在盤下震盪。

今日IP廠智原開低走高，隨多單陸續灌入，終場勁揚逾 5%，M31、創意也有買單進駐；USB控制IC廠威鋒電子早盤由多方控盤，但尾盤小幅拉回空方勝出，終場下跌近1%；由於美國國會議員提議的再擴大電動車補助將在14日表決，今日電動車電池電解液添加劑廠聚和勁揚逾4.5%，收在59.8元；電子產品散熱大廠奇鋐曾一度紅翻黑，但盤中由多方漸漸拉抬，終場收漲0.54%或74.7元；連接器大廠嘉澤收漲逾1%或591元。

早盤相當強勢的航運族群，盤中遭到空方狙殺一路至收盤，貨櫃三雄也由紅翻黑，長榮、陽明重摔6.4%、5.6%，四維航重挫近4%，慧洋-KY、台航等也有1-2% 的跌幅，萬海即便重挫仍守住200元關卡；運輸類股指數成為盤面中最弱的族群，下挫逾4%。外資倒貨長榮2.3萬張、萬海賣超4886張、陽明則小賣575張。

就技術面而言，今日收上影黑K，上檔壓力沉重但守住季線17397點，表示大盤在結構上頭肩底已成型，待中秋節後以個股輪動的方式攻破17534點，未來有機會再突破18034點，目前傳產、金融、電子呈現輪漲格局，要買黑不追紅，操作策略採汰弱留強，切忌追漲殺跌，以守株待兔逢低布局USB4.0、電動車、半導體，持股控制在6成，為中秋節過後預留加碼空間。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃世民）

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(時報資訊)

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