大陸地產開發商巨頭恒大集團近期爆出財務危機，甚至有破產傳聞，引發不少債權人前往深圳總部抗議，對此，恒大於官網聲明，澄清破產傳聞，但坦言面對前所未有的困難，將全力以赴恢復正常。財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，除了恒大集團，SOHO中國的潘石屹也面臨慘況，他在香港的江山是保不住了。

謝金河表示，才剛說大陸最大顆地雷終將引爆，這2天，恒大理財商品的投資人走上街頭抗爭，事態漸擴大，首當其衝的是恒大系股價繼續大幅下跌。恒大周二(14日)見到2.96港元的最低價，從32.5港元起算，跌幅逾9成；恒大物業從19.74狠狠跌到4.52港元，最慘烈的恒大汽車從72.45港元殺下來，如今剩3.7港元，市值從7077億港元跌到剩下503億港元，許家印留下的爛攤子，只有國家來解決。

至於SOHO中國的潘石屹夫婦，被媒體登出在紐約觀看網球比賽，在香港掛牌的SOHO中國股價跳空下跌34.57%，周二續跌，4.78跌到2.1港元，已經超過腰斬等級，照這個態勢來看，潘石屹可能丟掉香港的江山，真正跑了。

謝金河提及，潘石屹是個熱情洋溢的人，他愛跑步，也愛攝影，他曾辦過攝影展，馬雲及萬通六君子都是他的影中人，他的名言：「人生的變化這麼無常，我們應該把周圍的朋友記録下來！」如今被他記錄下來的朋友都出事。

謝金河指出，最近2天上微博、今日頭條查看，和潘石屹合影的照片全都被遮蔽，他在台灣有很多朋友，與潘石屹合影的照片也全不見。

SOHO中國股價腰斬，原本要以30億美元作價賣給黑石集團，沒想到在關鍵時刻被擋下，且立案調查，如今市值僅剩119億港元，以及留下399億港元的負債，看起來潘石屹非走不可，看來潘石屹打造的江山，恐怕已進入尾聲。

(時報資訊)