行政院副院長沈榮津14日出面折衝協調下，台灣機械工業公會、台灣工具機暨零組件公會與外貿協會達成共識，機械公會與貿協共同和辦台北國際工具機展、工具機公會主辦台灣國際工具機展首度聯盟，將在2022年2月21日至26日共同在南港展覽一、二館及世貿一館登場。

外貿協會14日宣佈，貿協與台灣機械公會共同主辦「台北國際工具機展(TIMTOS)」、台灣工具機暨零組件公會主辦「台灣國際工具機展(TMTS)」，2022年2月21日至26日首度聯盟在台北舉行，將創造1+1大於2的展覽效益，向國際買主展現臺灣工具機產業的大團結，有助推升台灣工具機產業的國際地位。

貿協指出，今年前八月台灣工具機出口值達17.55億美元，年成長22.2％，外銷訂單屢傳捷報。此時，台灣二大工具機展覽TIMTOS及TMTS達成共識將於2022年2月聯名同期展出，攜手為台灣工具機業者掌握成長中的國際商機。

貿協表示，台北國際工具機展、台灣國際工具機展，多年來，各自分別在台北及台中展出，各具展覽特色，展覽規模也都逐屆成長，但受疫情及台中展館場地等不可抗因素影響下，TIMTOS 2021及TMTS 2020都改以線上展方式呈現。全球工具機產業今年遇產業復甦、需求升高、相對業者對實體展覽也殷切期盼。

貿協指稱，在行政院沈榮津副院長的指導下，促成兩展三方以聯名辦理方式合作，三方都願意秉持共同維護臺灣工具機產業國際形象之原則合作，以達成台灣工具機產業大團結，共同掌握國際工具機產業復甦契機。2022年二展聯合展出內容除金屬切削工具機、綜合加工機及金屬成型工具機外，也將展出各式智慧機械，「智慧機械」為是行政院5+2產業創新政策之一，TIMTOS及TMTS的聯盟將更完整呈現我國智慧機械研發成果，帶動其他產業發展立下重要基礎。

貿協指出，全球主要工具機消費市場如中國、美國、土耳其、俄羅斯、泰國等市場訂單已強力回流，台灣工具機產業2022年TIMTOS與TMTS聯合舉辦的帶動下，預計將可集結產業各方資源及動能，共同提升對參展商及參觀者的服務，各界均引頸期盼。

(時報資訊)