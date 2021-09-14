《今日印度》（India Today）13日報導，塔利班高階官員在推特上公開一段影片，聲稱在阿富汗副總統、後自稱「看守總統」的沙雷（Amrullah Saleh）住處，搜出價值達650萬美元（約新台幣1.8億元）的現金，以及18塊金磚。

　塔利班多媒體負責人穆塔奇（Ahmadullah Muttaqi）13日在推特上公布一段影片，可見一群塔利班人員坐在地上點算大量鈔票，一旁還放著2個裝滿現金的大行李箱。穆塔奇聲稱，影片拍攝地點是沙雷位於龐吉夏河谷（Panjshir Valley）的住處，共搜出價值650萬美元的現金，以及18塊金磚。

　目前相關資訊的真實性尚未獲得證實，塔利班也未透露這些錢財是沙雷私產或反塔利班組織的軍費，相關單位則尚未對此置評。

　沙雷在阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃離喀布爾後自稱「看守總統」，和部分政府軍部隊撤退到龐吉夏河谷，與阿富汗民族英雄馬樹德（Ahmed Shah Massoud）之子艾哈邁德（Ahmad Massoud）共組反塔利班陣線，不過在先前塔利班宣稱佔領龐吉夏河谷後下落不明。

　這並非阿富汗高官首次傳出坐擁大量現金，先前外媒也曾報導，一名目擊者稱甘尼在逃離阿富汗時，載了滿滿4輛車的現金，總價值高達1億6900萬美元（約46.8億元），數量多到無法完全裝入其逃跑所搭乘的直升機，只好把部分現金丟在原地。

　不過甘尼已多次在網路上駁斥相關消息，8日更強調他與妻子的私人財產都已公開，並歡迎聯合國或其他具公信力的獨立機構對他進行財務調查，以證實其聲明的真實性。

(時報資訊)

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