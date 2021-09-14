為穩定新進農民之生活、降低從農風險並營造良好的農業經營環境，鼓勵優秀人才投入農業，農委會自2020年下半年起推動「青年農民農業經營準備金」方案，針對年齡18歲至45歲的新進農民，將給予最高2年72萬元之農業經營準備金；2021年下半年開放申請期間自9月15日起至10月5日止。

農委會說明，為創造更良好的農業經營環境，提升農民專業能力與提升產業價值，協助青年返鄉從農，自2017年起推動新農民培育計畫，規劃10年內培育3萬名新農民，截至2020年已累積培育達12,476人；未來將持續依青農實務需求，提供多樣化之生產技術、經營管理、行銷等輔導資源，並鼓勵青年農民持續充實專業知識，期盼透過新進農民導入產業，促進農村人口活化。

農委會表示，新進農民申請並經審查符合資格條件後，將給予最高2年合計36萬或72萬元的農業經營準備金，按月給付1.5萬或3萬元，以穩定新進農民經營、發展茁壯。2020年至2021年上半年申請案件，經書面資格審查與實地訪視，符合資格者已按月給付農業經營準備金。

農委會指出，2021年下半年部分，考量疫情影響，彈性放寬2021年開設之部分線上數位課程時數，得予採認，並以8月31日作為申請人之年齡與實際從農年期等之基準日；另外，第2年期續申請資格，除原方案規定具備農業專業訓練時數達40小時或農業學分數達3學分外，增列其他符合產業輔導政策之條件，如申請有機農產品、產銷履歷、優良農產品等驗證，或為友善環境耕作推廣團體登錄有案之農民，並鼓勵申請人加入青農聯誼會或漁青聯誼會。

農委會強調，領取農業經營準備金的青年農民，該會將追蹤瞭解其經營狀況，串接各項輔導措施，以多元化的農業政策，協助青年農民在農業領域穩健發展，歡迎農業公費專班畢業、農業相關科系畢業或經其他農業專業訓練具農業經營技術之新進農民參與。

(時報資訊)