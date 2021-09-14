受到疫情等三因素影響，沃旭能源在大彰化風場進度落後，台灣區總經理汪欣潔(右)今表示，正評估向主管機關申請展延，對明年底完工仍深具信心。(圖／王玉樹攝) 丹麥離岸風電大廠沃旭能源2022年底要完成大彰化兩座風場發電，但受到疫情、天候、技術三因素拖累，原定年底要完成的水下基礎工程，進度落後。沃旭已評估向官方提出展延數月申請。強調接下會全力以赴，對明年底如期完工「仍深具信心」。

另外，加強邊境管制離岸風電外籍船舶人員入境防疫計畫(通案2.0版)9月底到期，沃旭能源台灣區總經理汪欣潔今天表示，已提出展延申請，希望疫情指揮中心可以同意一直適用下去。

因為國外來的離岸風電施工人員，都需要固定輪替，但之前受限疫情，往往上船6到8個禮拜不能輪換，甚至有人3個月沒有下船。有了通案2.0後，雖然替換人員進來一樣要遵守隔離期，可是卻可省下好幾周的申請時間。

雖然即將進入冬天，不適合離岸風電海上施工，不過汪欣潔說，海上仍有變電站工程、陸上也有工程，希望通案2.0可以一直適用，讓廠商有彈性人力可以進行調度。

目前沃旭大彰化東南與西南座風場的進度已受到延誤，汪欣潔指出，除了疫情，天候也是挑戰，要掌握海流、氣象，打樁操作，必須要慎重，另外也有技術問題要克服。

按照與能源局的行政契約，沃旭年底前須做到水下基礎工程，但汪欣潔坦言，受限上述原因，恐無法如期於今年完成，目前正在評估向主管機關申請展延，可能需要幾個月。不過她強調接下來要全力以赴，對明年底完工，「仍深具信心」。

沃旭大彰化東南及西南併網容量為900MW，今年工程包括鋪設海纜、安裝海上變電站及水下基礎，預計明年第一季進行風機架設，年底全數完工併聯。

(時報資訊)