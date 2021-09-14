新創科技羅賓斯科技、明台產物、創星物聯科技以及中華正大車隊合作，讓UBI車險有落地實際場景，預期新型UBI車險三大突破，可讓多元計程車司機更有感！

營業用車的車險保費通常比自用車保費高很多，羅賓斯科技執行長林奕帆表示，即更有很多計程車的駕駛開車很小心，但每年車險保費卻是越買越貴，主要是因保險公司計算車險保費一般是用肇事紀錄、性別、年齡在計算，因此，若投保UBI車險，即可以透過多元的計費方式讓優良駕駛者有更公平的車險費率。

因此，羅賓斯科技聯手高雄都最大在地車隊─中華正大車隊、明台產險及創星物聯科技簽訂合作計畫，透過DVR車載裝置，提供三大突破性創新，讓1,000位多元計程車駕駛對保險科技服務更有感。

林奕帆表示，這DVR車載裝置有三大創新，包括：

一、鍵通話理賠：事故發生時，駕駛只要一按鍵，馬上與保險公司客服即時連線，事故碰撞發生前後15秒影像即時傳送保險公司，讓駕駛有更好的理賠體驗。

二、行車管家即時提醒：職業駕駛每天高工時開車，較一般人容易疲累及分神，DVR有超速、測速照相、急加速、急煞車、前車過近、車道偏離六大功能提醒。

三、大數據計費保單─讓計程車的優良駕駛有更多的減費，不用再付高額營業用車險保費。

中華正大車隊董事長王冠懿也表示，中華正大車隊預計將高雄近千輛多元計程車導入數據化保險-由車聯網技術服務商創星物聯科技協助開發的明台UBI車聯御守，透過保險科技的導入，希望能帶給廣大的計程車駕駛更安全行車環境及公平的車險費率。

(時報資訊)