搶攻500億寵物商機！繼全聯、萊爾富擴大門市專設寵物用品專區之後，統一超（2912）7-ELEVEN亦宣布，目前於全台200家門市設置寵物專區，聚焦用品、零食、罐頭、乾糧等四大項商品，業績累計已有2倍增長，預計年底寵物專區門市將上看500店。

7-ELEVEN指出，根據外部市調統計，少子化、單身化世代，有寵物陪伴成為時代潮流，使得寵物登記數量每年持續穩定成長，更帶動寵物商機一年上看500億元；看準消費者需求缺口，7-ELEVEN提前布局萌寵商機，以「商品豐富」、「專門店型」、「異業合作」三大策略滿足毛孩們的日常所需。

目前寵物專區依據商圈屬性量身規劃商品結構與商品種類，無論規模大小均以專門店型態設計，販售60-300款寵物商品，將7-ELEVEN寵物專區打造成社區中離家最近的萌寵選物店，目前設有寵物專區的門市已拓展至200店，看好需求持續擴大，預計至年底寵物專區門市可望達成500店目標。而i預購也同步設立寵物專區，有望帶動i預購寵物專區業績成長二至三成。

（7-ELEVEN攜手網紅品牌「汪喵星球」以及知名寵物專門店「寵物公園」導入人氣熱銷品項。圖／7-ELEVEN)

(時報資訊)

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