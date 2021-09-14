為穩固台商企業在全球供應鏈的地位，強化台灣與泰國之間的夥伴關係，工業總會在經濟部的支持下，14日起以視訊方式與泰國工業院第五度攜手舉辦為期3天的「2021年台泰產業鏈結高峰論壇」。

亞太產業合作推動委員會泰國分組召集人、工總理事謝其嘉及泰國工業院主席Supant Mongkolsuthree致開幕詞，為雙方產業交流願景進行勉勵，也邀請工業局局長呂正華、泰國工業部前次長Mr. Pramode Vidtayasuk在會中致詞。

謝其嘉表示，工總和泰國工業院很早以前就已經建立常態的合作機制，今年更是第五度攜手合作舉辦論壇。雖然近年來受到疫情和美中貿易戰的影響，全球供應鏈正面臨重組與新區域化現象，但泰國內需市場和製造供應鏈相對其他東協國家更為完整，對台灣業者來說，是很有吸引力的市場，尤其是泰國的創意研發，更是可以與台灣的智慧製造與材料研發，相互結合，尋找新藍海市場。

論壇首日即吸引台泰產學界300人次上線參與，其中有超過80家業者辦理線上展覽以積極落實雙邊產業對接，雙方針對彼此關注的食品生技、紡織、智慧城市、自動化等領域進行交流討論，盼促進兩國產業界未來合作商機，並善用雙方優勢互利成長，使臺泰產業交流更加聚焦；值得一提的是，台泰論壇的線上展攤全年無休，將成為台泰廠商展示媒合平台，提供有興趣的廠商進行商機媒合。

儘管疫情如此嚴峻，今年論壇仍然完成5項MOU的簽署，並且促成1項產業合作。

在智慧城市方面：

一、安研科技（AnaSystem）與泰方Synergy Technology簽署MOU，雙方將密切交流AIoT智慧環境與水情防災解決方案於泰國地區的業務合作與應用，加強在泰國和東南亞市場的夥伴關係。

二、科展資訊（SIMIS）與泰國的CWTel簽署MOU，由科展資訊提供相關MES解決方案，藉由雙方之合作共同推動該日系品牌家電廠之MES，加強在泰國智慧製造領域的合作。

三、台灣智慧駕駛（Turing Drive Inc.）與泰國朱拉隆功大學合作開發自動駕駛及5G應用，是台灣首次向海外輸出自駕車技術。雙方已確立長期合作意向，由泰方向台灣智慧駕駛採購3輛自動駕駛巴士、派遣技術團隊赴泰國傳承經驗，再由泰方接續開發自動駕駛演算法和5G車聯網應用，並於實際場域測試運行。

在紡織領域方面，台泰兩國紡織所簽署合作備忘錄，內容包括擴大以醫療紡織品的檢測驗證合作，加強和促進雙方在醫療紡織品、檢驗、驗證、測試和認證新業務發展的夥伴關係，希望有機會帶動台泰紡織品的認驗證相互承認（MRA）。

在食品生技方面，食品所以及泰國食品院今年將延續前約，並進一步就食品生技產業鏈的新機會點共同合作邁開步伐。

有關自動化領域方面，臺灣徠通、協易、展綠、型創、科盛等智慧機械系統解決方案企業，與泰國TTBA、TGI、KINZOKU PRECISION、CIVILIZED CARS、PLEXPERT、SMARTPLAS、MATSUI、SODICK Thaiand等智慧製造應用企業將共同成立「台泰智慧成型技術交流與合作媒合數位平台」，在疫情當下，個別企業亟思如何透過產業聚落，結盟布局後疫情新南向區域之智慧製造商機。

(時報資訊)