外電報導，台塑（1301）持股 22.66％的子公司台塑美國將支付285萬美元，就違反聯邦空污法訴訟案達成民事和解，對此，台塑回應，此為美國法院宣布訊息，台塑美國方面已同意雙方和解，但尚待公示2個月才能確定。

美國司法部13日於官網發布一篇聲明稿指出，台塑美國位於德州Point Comfort市的石化廠，於2013～2016年間，發生數起火災意外，導致一些員工遭受二級到三級嚴重灼傷，並吸入氯氣、最後被控違反20項「清潔空氣法案」的化學事故預防規定。台塑美國子公司將支付285萬美元（約新台幣7,889萬元），就此聯邦空污法訴訟案達成民事和解。

對此，台塑回應，雙方已達成協議，但仍待聯邦法院批准同意。依據雙方協議內容，台塑須更新因應公共環境風險的內部計畫，並讓員工處於安全環境中，風險管理措施也須由第三方審查。

美國聯邦《清潔空氣法案》要求企業識別潛在威脅，定出可能的災害、維持安全設施，並將意外釋放有毒氣體的情況降到最低。維護安全設施，並將意外洩漏的損害風險降至最低。在台塑美國達成的民事和解，除雙方已同意但尚待法院同意的判決中，台塑美國必須更新公司內部因應公共和環境風險並照顧員工安全的計畫；台塑美國也必須由第三方監督其風險管理措施。

外電報導，這是台塑美國近幾年就空污所達成第二次和解。2019年，台塑美國曾就康福特廠排放的污水和雨水達成民事和解。

台塑企業於1978年選擇美國做為海外投資的地點，先後設立有「台塑美國公司」、「南亞塑膠美國公司」、「南亞塑膠美洲公司」，並擁有多座大型石化原料和二次及三次加工工廠。其中，台塑美國公司總部設在新澤西州之Livingston，旗下生產廠區分別位於德州之Point Comfort及路易斯安那州之Baton Rouge。

近年美國頁岩氣的開發技術成熟並量產，台塑美國投資數十億美元於德州廠區興建年產120萬噸第三座乙烷裂解及聚乙烯、乙二醇等下游相關石化工廠已陸續完工投產。

(時報資訊)

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