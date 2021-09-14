AMD宣布，釋出Radeon Software Adrenalin 21.9.1版繪圖驅動軟體，帶來新功能與擴大支援，讓Radeon玩家能充分發揮AMD系統的效能。新版繪圖驅動軟體重點功能包括，提供自動超頻、Windows 11支援，並為RX 5000系列顯示卡帶來Smart Access Memory支援，同時擴充支援FSR的遊戲

為搭載AMD核心的桌上型PC提供自動超頻功能：使用Radeon RX 6000系列顯示卡與Ryzen 5000系列桌上型處理器的玩家現在可享受流暢、簡易的超頻體驗。Radeon Software Adrenalin 21.9.1版繪圖驅動軟體將Ryzen與Radeon效能調校功能整合在同一個操作簡便的標籤頁，包括自動超頻功能，旨在提高Radeon RX 6000系列顯示卡與Ryzen 5000系列CPU的效能。

Radeon Software支援Microsoft Windows 11作業系統：AMD官網釋出的新版Windows 11驅動程式帶來效能優化與強大的功能，包括Radeon Boost、Radeon Anti-Lag和Radeon Image Sharpening，在Windows 11的PC上提高效能、降低延遲並強化視覺效果。

AMD Smart Access Memory現在支援Radeon RX 5000系列顯示卡：當Radeon RX 5000系列顯示卡搭配AMD Ryzen 5000或指定Ryzen 3000系列桌上型處理器以及AMD 500系列主機板時，Smart Access Memory可釋放卓越效能。

(時報資訊)

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