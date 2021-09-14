大陸力圖從「製造大國」向「製造強國」轉型升級，除了關鍵技術尚待突破外，專業技工、技師短缺問題同時需要解決。據統計，截至2020年底，大陸技能勞動者超過2億人，其中高技能人才約5800萬，兩者都嚴重不足。根據官方數據，技能人才職缺比長期在1.5倍以上，高級技能人才缺口更達到2倍以上。也就是說，1個高級技術工人至少有2個職缺在等候。

為打破瓶頸，大陸發布《「技能中國行動」實施方案》，目標在「十四五」時期新增技能人才4000萬人以上。所謂「技能人才」，涵蓋專業技工、技師以及其他技能人才，這是大陸新近提出的名詞，意在突出未來要培養的人才，要比傳統意義上的技工具更高素養。

技能人才的短缺已成為大陸向製造強國轉變升級的瓶頸，大陸技能勞動者2億多人，總量占比不足30%，德國、日本等製造業強國則可達到70%到80%。大陸工信部、教育部調查顯示，到2025年，僅製造業十大重點領域，技能人才的缺口將近3000萬人。

近些年來，大陸大學生面臨「畢業即失業」的窘境，但一些年輕人依然「寧送外賣也不去工廠」，這與技術工人的薪資待遇有關，也與技工的社會認可度、職業發展空間有關。要度過這一瓶頸，既需要從教育改革著手，亦需對技術人才保障進行全面的政策扶持。

從人員待遇來看，城市落戶、配偶和子女的就業、教育、住房等問題都在上述《方案》中有所涉及。該《方案》還要求，技工院校畢業生在起薪標準、機關單位招聘、職稱評審、職級晉升等方面要與大學學歷畢業生享同等待遇，這是對技能人才社會地位的認可和肯定，有利於破除「唯學歷論」、「唯分數論」，轉變社會對於技職教育、技工行業的成見。

其次，結構性就業矛盾不僅是「就業難」與「招工難」並存的矛盾，也是大學畢業生高學歷低技能，無法適應現代產業發展的矛盾。伴隨著「十四五」時期大陸產業轉型升級步伐的加快，這一矛盾還將更加突出。

因此，大陸大專院校的教育模式和專業設置需要更加契合市場需求，技工培養的模式和理念也需升級。「機械化重複作業」的傳統藍領概念已不適用於數位化時代，隨著以人工智慧、物聯網等為代表的新一代資訊科技與傳統生產管理方式的加速融合，具備高職業素養與「大國工匠」精神的技能人才，將是未來的人才風口。

今年以來，大陸各省陸續發放職業技能電子培訓券，其中江蘇昆山首批企業新型學徒制班正式開班，經免費培訓後，獲得高級技師資質的學員還可獲得現金補貼。大陸人力資源和社會保障部著手編製「十四五」職業技能培訓專項規畫，將透過定向培訓、校企合作、構建新型技職院校等方面，提升技能人才的職業素養。

大陸「共同富裕」布局中，「技能中國行動」將起到關鍵性作用。「十四五」時期，大陸每年需要在城鎮就業的大學畢業生等新成長勞動力將超過1000萬人，與此同時，在城鎮化進程中，仍有相當數量的農村剩餘勞動力等待轉移就業。過去，這些流向城市的農村勞動者因文化與自身素養原因，通常不得不輾轉於各個工地、工廠，從事技術含量極低的工作，而自身的技能與收入常年難以提升。隨著自動化技術的普及，一些低技術含量的工作被機器取代，農民工群體作為普工、技工的重要組成部分，若能學習使用先進技術，從事高技術含量的生產工作，將成為「技能中國行動」的直接受益者。

另據大陸國務院日前發布的《「十四五」就業促進規畫》，在鄉村振興的重點幫助地區，將建立一批技職院校、高技能人才培訓基地、技能大師工作室，目標培養5萬名高技能人才和鄉村工匠。這些措施在為製造業人才缺口提供支援的同時，也有利於防止農村返貧現象的發生和縮小城鄉貧富差距。就此而言，大陸對技能人才的培育規畫是當務之急，亦是長遠之計。

(時報資訊)