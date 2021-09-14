桃園土地標售再開紅盤，桃園市政府14日標售青埔、A20興和特區、A10山鼻區段徵收共49標土地，合計出脫38標，出脫金額達218.8億元，首次標售的A20站就出脫110億土地，其中宏普建設手筆最大，以57.5億元標下青埔、興和三標土地。

此次標售堪稱近年桃園土地標售最熱絡，共吸引150封標單搶標，最受矚目的青埔四筆大型商業區土地標出，中悅、宏普、桃大機構旗下的新家坡建設、興富發集團的齊裕營造各以超過20億元標下一筆，其中青塘園旁青芝段1,739坪土地最為搶手，17組人馬搶標，由宏普建設以26.3億元標下，每坪單價達151.3萬元、溢價58.4％。

而首次標售的A20，更吸引建商搶標，合計出脫110億元，商業區土地單價約落在每坪99～105萬元、住宅區土地約落在每坪38～74萬元。其中，最受矚目的商業區三標土地，分別由宏普以31.2億元標下二標，寶佳林陳海以25.4億元標下一標，此外寶佳建設、少東林家宏、櫻花建設等亦有斬獲，興樹建設也以合計14.1億元標下三筆住宅區土地。

桃園市地政局長蔡金鐘表示，此次標售的三區均位於機捷沿線，交通建設成形吸引投資人進場，也反應市場對土地需求強勁，例如過去流標多次的A10山鼻站八筆土地，這次再拿出來標售，全數標脫，未來市府也會持續釋出A20興和特區土地，此外，9月底將首度釋出13公頃沙崙產專區土地，明年3月公開標售航空城優先產專區50公頃土地。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，三個重劃區無論在得標單價、投標組數、溢價率都相當亮眼，脫標率77.6％、溢價率近三成，開發商對於能立即開發、具未來前景的土地需求強勁，首次標售的興和特區地段上南北銜接中壢市區與青埔特區，加上與青埔特區房價相較，仍屬親民，區內有大面積土地釋出，吸引開發商目光。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意