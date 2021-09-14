半導體測試大廠矽格公司捐贈明新科技大學價值250多萬元的半導體設備及材料一批，14日舉行捐贈儀式，由矽格公司劉家傑協理代表捐贈，明新科大劉國偉校長也頒發感謝狀感謝矽格重視技職實務教育，長期與明新產學合作，為產業育才。

明新科大校長劉國偉表示，明新科大看到業界的需求，明新科大在民國108年底創全國之先在校內設置與業界同級的半導體封裝測試類產線基地，今年初更進一步成立半導體學院及設置「半導體封裝測試工程師能力鑑定考場」，證照將由具公信力的台灣區電機電子同業公會發證。各大半導體廠商也捐贈各項設備，已有包含打線機、黏晶機、切割機等機台安裝於封測類產線基地教室。

劉校長指出，矽格長期產學合作已10年，並累積捐贈RFIC測試系統／工作站、AOI自動光學檢驗機台及成立百萬獎學金等，價值超過二千多萬，更與明新科大合辦已進入第四屆的「封裝測試產業精英專班」。也因重視實務訓練，近兩年人力銀行調查含金量最高的半導體產業最愛邀約面試大學，明新科大畢業生都是首選學校。

矽格公司中興廠協理劉家傑表示，這次捐贈包含配合生產製程的關鍵檢驗儀器設備，如點膠機、拉力計、推力機等，也提供產品封測會使用的材料，如金線、鋼嘴、導線架等，應用於半導體後段封測的生產製造、產品檢驗的實務技術教學使用。可讓學生更具體了解半導體後段生產製造過程，及產品檢驗儀器的操作。

矽格公司通用IC事業群楊光順總經理是明新校友，楊光順表示，矽格專注於半導體測試本業經營，以領先的技術、優良的品質及達成客戶完全滿意的服務，成為同類型廠商中的半導體產業後段服務最佳提供者。集團目前在兩岸共有11座廠房，集團員工人數超過4,000人；自成立起致力於企業永續發展，持續創造高績效的營運成果同時回饋於股東及員工。

矽格連續兩年在天下雜誌於半導體業各項營運績效調查中排名逐年上升；公司在各類人員進用上也持續獲得政府相關單位友善雇主等獎項肯定。矽格與明新科大自民國100年起展開校外實習及產學計畫等合作，矽格有很多優秀的明新畢業學生任職在研發、IT、製造、工程、產品、品保、財務、採購、人力資源、廠務等各部門，均有傑出表現。

(時報資訊)

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