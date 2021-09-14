美國房市交易持續熱絡，國內主要石塑地板廠積極增產及拓展通路據點搶市；美喆-KY（8466）台南新廠量產後，產能將以北美市場為主，搶占美國SPC石塑地磚市場商機。寶陞（2948）第三季已在Modern Home Concepts德州營運據點上市銷售，並與美國實境秀主持人簽定美東與美南地區獨家代理合約，拓展通路提升美國市場銷售業績。
受惠歐、美地區逐步解封，帶動外銷代工、自有品牌客戶下單保持強勁需求，美吉吉8月合併營收達2.81億元，創歷年同期次高記錄。
看準北美市場房市將持續熱絡，美吉吉積極擴大美國地區業務動能。美吉吉指出，除持續主打SPC石塑地磚，台南新廠在明年第一季投入試產，主要產能也將以外銷北美為主要銷售市場。
寶陞指出，已在第3季與美國舊屋改建實境秀《改建重建大作戰》知名主持人克里斯蒂娜·哈克（Christina Haack），簽定Christina Collection美東與美南地區獨家代理合約，銷售17款SPC石塑地板系列產品，鎖定中高價位族群銷售。
隨著美國政府接連推出大規模的財政刺激方案、以及美國房市交易持續熱絡，寶陞指出，已積極擴大當地接單動能，並提升美國建材裝修市場知名度，採取完善室內裝修建材產品線齊全，同時優化Modern Home Concepts室內建材通路旗下洛杉磯、達拉斯、休士頓及聖安東尼奧銷售據點等策略。
(時報資訊)
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