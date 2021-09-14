蘋果秋季發表會將在美西時間14日上午10點（台灣時間15日凌晨1點）登場，iPhone 13系列新機有望亮相，先前曾傳出在儲存容量、電池續航力及鏡頭升級的背景下，iPhone 13售價有望創下新高，最高階的Pro Max系列甚至可能逼近7萬元，不過爆料者Max Weinbach近日卻指出，iPhone 13系列不會漲價，價格會讓用戶相當驚喜。

綜合外媒報導，傳聞指出iPhone 13系列將維持與前一代相同的4款機型，包括搭載5.4吋螢幕的13 mini、6.1 吋螢幕的13，Pro系列則分為Pro及最高階的Pro Max兩種款式。

除了電池續航力、鏡頭等技術升級外，儲存容量也跟先前不同，可能移除備受喜愛的64GB規格，改從128GB容量起跳，甚至傳出Pro版本可以提供最高達1TB的儲存容量。

由於各項功能都有所升級，加上全球晶片大缺貨，傳出iPhone 13的售價將會寫下史上新高，iPhoen 13為799美元起、iPhone 13 Pro售價為1099美元起，Pro Max則從1099美元起。若換算成新台幣價格，iPhone 13各系列最低入手價格約落在2萬至3萬之間，最貴則將近7萬。

儘管如此，知名爆料者Max Weinbach卻在上周指出，iPhone 13的價格將不會調漲，這會讓上億名的消費者用戶感到驚喜。此外，有外媒也透露，由於多家競爭對手都調降新機售價，因此蘋果獨自漲價的機率並不高。

創投公司Loup Ventures分析師Gene Munster的最新報告則指出，「從投資者的角度來看，明年iPhone業務的發展軌跡與規格、定價差異不大，主要與用戶手機年齡有所關聯。」

即使華爾街普遍認為，蘋果明年的iPhone收入成長率為5%、產量為2.6億部表現平平，但Gene Munster仍持樂觀態度，「目前使用3年以上（含）的iPhone數量為4億部，這顯示在銷售iPhone的成長率有上揚空間，有機會刺激iPhone銷售數量攀高。」

(時報資訊)